SORUNLU YÖNETSEL MANTIK

Eski içişleri bakanı, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’yla Türkiye Ermeni toplumu temsilcileri arasında geçtiğimiz akşam gerçekleşen buluşmanın yankıları devam etmekte. Patrik Maşalyan’ın da katıldığı toplantıya, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi VakfıYönetim Kurulu Başkanı Aksel Topalyan’ın ev sahipliği yaptığı söylenmekte.

Toplantının katılımcıları çok neşeli pozlar vermiş olsalar da, sonrasında âdeta saklambaç oynamaya gitmiş gibi davranmaktalar. Temelde söylenen şey, eski bakana son cemaat seçimlerinin gerçekleşmesi için verdiği desteğe teşekkür edildiği ve plaket verildiği. Seçimlerin üzerinden iki buçuk yıl geçtiği düşünüldüğünde karşımızda iki seçenek kalıyor. Burada ya amatör, gecikmiş bir zamanlama var ya da cemaat çevrelerinde bazıları gizli ajandalarına dair hesap yürütüyor.

Toplantının bazı katılımcılarına ﻿kendilerine kim tarafından davet iletildiğini sorduk. Herkes ıkına sıkına, her ortamda arkasından konuştuğu bir sosyal medya fenomeninin ismini vermeden edemiyor. Patrik Maşalyan son dönemde, aynı sosyal medya fenomeninin ismi tartışmalara karışmış bir ruhbanı linç etmek istediğini söylemekteydi, ancak fotoğraflardan göründüğü kadarıyla keyfi gayet yerinde.

Bu toplantı katılımcılarının keyfiyetle, doğrudan doğruya sübjektif tercihlerle saptandığı belli. Basına da kapılar ya kapatılmış ya da eşit çalışma olanağı yaratılmamış. Eğer bu özel bir toplantıysa, cemaate mal etme çabası neden? Yok eğer formel anlamda bir cemaat toplantısıysa, zaten rezalet paçalardan akıyor.

Herkesin tahmin etmekte zorlanmayacağı gibi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi VakfıYönetim Kurulu’nun geciken seçimleri toplumda endişe yaratmaya devam ediyor. Bu endişe ve hassasiyetlerden medet umarak, gizli ajandayla hesap kitap yapanlar da tabii ki fırsat kolluyor.

Son seçimlerle iş başına gelen yöneticilerin şu ana dek sergilemiş olduğu yönetsel mantık bu toplumun geleceği açısından umut vermiyor. Şimdi herkes hastane seçimini bekliyor. Sağlıksız ilişkiler temelinde cemaat içerisinde nüfuz mücadelesi yapanlar, âdeta şimdiden hastane vakfının da geleceğini ipotek altına alma tehlikesine gebe bir ortam yaratıyor.

Süleyman Soylu birikimindeki bir devlet adamıyla bir araya gelebilme olanağı, kimilerinin PR malzemesi mi olmalı? Bazıları belli ki sorunlara o kadar kişisel yaklaşıyor ki toplumun sorunlarını çözmeye aday gibi gözükürken, toplumun kafasını karıştırmaktan kaçınmıyor.

Onun dışında tablo gayet net ve gerçekten çok üzücü.

ARA KOÇUNYAN

http://www.jamanak.com/content/2/14-05-2025/41653?fbclid=IwY2xjawKRXvRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHeHFTb2N0OFhPY2FHZ0wzAR6KUkUM4farRJfum7X5H2A7yV3tCaJxSJqr65_BW06IQIGJxHxjLjn_AhNbrw_aem_Fet_i4VnZ2ncH_UKKixxzA