Turistler Ermenistan’da en çok nereyi ziyaret ediyor?

Ermenistan’a turist getiren tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turlar kapsamında 2024 yılında en çok ziyaret edilen yer Garni tapınağı ve Geğard manastırı oldu.

Ermenistan İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 34 bin turist ziyaret etti.

Sevan Gölü ve Dilijan rotaları da popülerliğini koruyarak her biri 19 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Noravank ve Tatev Manastırı, sırasıyla yaklaşık 14 bin turist ile dikkat çeken diğer destinasyonlar arasında yer aldı. Ülkenin ikinci büyük şehri olan Gümri ise 11 bin ziyaretçiyi cezbetti.

Ancak Ermenistan’ın turistik kentleri arasında en az ilgi gören yer Jermuk oldu. Şifalı kaplıcaları ve doğasıyla bilinen bu şehir, yalnızca 4327 turist çekebildi. Aynı şekilde, ünlü sallanan köprüsü ile tanınan Khndzoresk bölgesi de 3388 ziyaretçiyle listenin en altında yer aldı.

Uzmanlar, tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği ve ulaşım imkanlarının sınırlı olmasının, bu bölgelerin düşük ziyaretçi sayılarında etkili olduğunu belirtiyor. Turizm yetkilileri, ülke genelinde daha dengeli bir ziyaretçi dağılımı sağlamak için stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

ERMENİ HABER AJANSI