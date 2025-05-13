Tarihle iç içe bir yolculuk: İznik’te gezebileceğiniz 6 tarihi yer

Bursa’nın şirin ilçesi İznik, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz tarihi mirasıyla dikkat çeken bir Anadolu hazinesidir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan bu ilçe, hem doğa hem de kültür meraklılarına zengin bir gezi rotası sunar. İznik Gölü’nün huzurlu manzarası eşliğinde tarihle iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler için İznik, tam anlamıyla saklı bir cennettir. İşte, İznik’te mutlaka görülmesi gereken tarihi yerler…

Ayasofya (Orhan Camii)

İznik Ayasofya Camii, ilk olarak 6. yüzyılda Bizans döneminde kilise olarak inşa edilmiştir. 1331 yılında Orhan Gazi tarafından camiye çevrilmiştir. Mimarisi ve iç süslemeleriyle dikkat çeken bu yapı, İznik’in tarihî zenginliğini gözler önüne serer. Ayasofya, aynı zamanda 787 yılında toplanan 7. Konsil’e ev sahipliği yapmıştır.

İznik Surları ve Kapıları

İznik’in dört bir yanını çevreleyen surlar, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundadır ve M.S. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört ana kapısı vardır. Özellikle Lefke Kapı üzerindeki kabartmalar ve savunma kuleleri dikkat çeker.

Yeşil Cami (Çinili Cami)

İznik’in en tanınmış yapılarından biri olan Yeşil Cami, 14. yüzyılda Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin adını aldığı yeşil çinilerle süslenmiş minaresi ve sade mimarisi, Osmanlı erken dönem mimarisini yansıtır.

Roma Tiyatrosu

İznik’in güneybatısında bulunan Roma Tiyatrosu, 2. yüzyıla tarihlenir. 15 bin kişilik kapasitesiyle büyük bir sosyal ve kültürel merkez olan bu yapı, günümüzde restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandırılmaktadır.

İznik Gölü ve Göl Üzeri Bazilika

İznik Gölü’nün suları altında kalan Aziz Neophytos Bazilikası, 2014 yılında keşfedilmiştir. Göl kenarında yürüyüş yaparken, göl tabanında gün ışığıyla parlayan bu gizemli yapıyı görmek mümkündür. Dalgıçlarla yapılan turlar da oldukça ilgi çekicidir.

Süleyman Paşa Medresesi yüzyılda yapılmış bu medrese, İznik’in ilk Osmanlı medreselerindendir. Günümüzde seramik ve el sanatları atölyeleriyle aktif olarak kullanılmaktadır. Hem tarihi dokusu hem de sanata açtığı kapılarla ziyaretçileri kendine hayran bırakır.

Cumhuriyet Gazetesi