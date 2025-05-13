Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Patrik Maşalyan ve Emeni vakıflarının yöneticileriyle buluştu

Eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni vakıf başkanlarıyla bir yemekte bir araya geldi.

12 Mayıs Pazartesi günü Yeşilköy’deki bir restoranda gerçekleşen yemeğe Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) Başkanı Bedros Şirinoğlu, Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil, hayırseverler Hayk Arslanyan ve Anahid Bozacıyan, kuyumcu Avedis Kendir ile vakıf başkanları katıldı.

Soylu, vakıf başkanlarına davetleri için teşekkür etti. Yemekte, Süleyman Soylu’ya ve Sevan Sıvacıoğlu’na Ermeni toplumuna katkıları ve vakıf seçimlerinin yapılmasında pay sahibi olmaları gerekçesiyle plaket verildi.

Yemekte Patrik Maşalyan ve yöneticiler, Soylu’ya Ermeni toplumunun sorunlarını dinledikleri için teşekkür ettiler.

Agos