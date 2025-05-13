Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası 100 yaşında

Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası 2025 yılında kuruluşunun 100. yıldönümünü büyük bir törenle kutluyor. Ermenistan’ın ilk ve en önemli orkestrası olan bu topluluk, yirmi yılı aşkın süredir Sanat Yönetmeni ve Baş Şef Eduard Topçyan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, bu önemli yıldönümünü kutlamak için Başbakan kararıyla, Bakan Janna Andreasyan başkanlığında bir kutlama komisyonu oluşturuldu. 14 Mayıs’ta Aram Haçaturyan Konser Salonu’nda düzenlenecek törenle yıldönümü konserleri başlayacak ve bu özel etkinlikte ünlü piyanist Yuja Wang, Eduard Topçyan yönetimindeki orkestra eşliğinde sahne alacak.

Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası, 1925 yılında müzikolog Arşak Adamyan ve besteci Aleksandr Spendiaryan tarafından kuruldu. Sovyetler Birliği döneminde ülkenin önde gelen orkestralarından biri olarak tanındı ve dünyaca ünlü Ermeni besteci Aram Haçaturyan’ın birçok eserinin ilk seslendirmelerini gerçekleştirdi. Orkestra, Aleksandr Melik-Paşayan, Kurt Masur, Carlo Cecchi gibi önde gelen şeflerle ve David Oistrakh, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovich gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle çalıştı. Aynı zamanda Ermeni icra sanatının gelişimine önemli katkılar sundu ve birçok Ermeni bestecinin eserlerini seslendirdi.

Orkestranın resmi kuruluş tarihi 20 Mart 1925 olarak kabul edilir ve başlangıçta “Konservatuvar Senfoni Orkestrası” adıyla anılırdı. Zaman içinde birkaç isim değişikliği yaşayan topluluk, 1990’da “Ermenistan Devlet Filarmoni Orkestrası” adını aldı ve 2015’te ulusal statüye kavuşarak “Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası” adıyla faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 1953’te açılan Aram Khaçaturyan Konser Salonu, o günden beri orkestranın ana konser mekanı olarak hizmet veriyor.

Bugün Ulusal Filarmoni Orkestrası, Ermenistan’da profesyonel orkestra sanatının ulusal merkezi konumunda ve klasik icra sanatı alanında tüm bölge için yüksek standartlar belirliyor. Tarihinde 18 baş şef görev yapmış olan orkestranın yönetiminde Arşak Adamyan, Aleksandr Spendiaryan, Suren Charekyan gibi tanınmış isimler yer aldı. Orkestranın tek yabancı baş şefi ise 1980-1985 yılları arasında görev yapan Valery Gergiev oldu.

Sovyet sonrası dönemde, özellikle 1990’larda şef ve besteci Loris Chgnavoryar’ın yönetiminde zor zamanlar geçiren orkestra, 2000 yılından itibaren Eduard Topçyan’ın sanat yönetmenliği ve baş şefliğinde yeni bir döneme girdi. Topçyan, 25 yıllık göreviyle orkestranın en uzun süre görev yapan şefi oldu ve onun yönetiminde orkestranın performans kalitesi uluslararası düzeye yükseldi. Ulusal Filarmoni, aktif ve çok yönlü çalışmalarıyla dünyanın yirmiden fazla ülkesindeki prestijli konser salonlarında sahne alarak ve dünyaca ünlü solistleri ve şefleri Ermenistan’da ağırlayarak ülkenin tüm dünyada kültür elçisi haline geldi.

ERMENİ HABER AJANSI