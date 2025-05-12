Tüm Ermeniler Katolikosu, Azerbaycan’daki Ermeni esirler konusunda Avrupalı hakimlerle görüştü

Tüm Ermenilerin Katolikosu II. Garegin, Ana Taht Kutsal Eçmiyazin’de Avrupa Hakimler Birliği (EAJ) yıllık konferansı katılımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıda 35 Avrupa ülkesinden gelen hakimler hazır bulundu.
Ermenistan Hakimler Birliği Başkanı Aleksandr Azaryan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Katolikos II. Garegin misafirlerine hitaben yaptığı konuşmada, dünyada adaletin tesisi ve insan haklarının korunmasında hakimlerin kritik rolünü vurguladı.
Katolikos, “Gerçek adalet Tanrı’ya olan inançtan kaynaklanır ve sevgiyle tezahür eder” diyerek, hakimlere görevlerinde İncil’in hakikatini rehber edinmeleri çağrısında bulundu.
Ermeni halkının güncel sorunlarına değinen dini lider, özellikle uluslararası yargı topluluğunun dikkatini üç önemli konuya çekti:
- Zorla yerinden edilmiş Artsakh Ermenileri’nin haklarının korunması
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Azerbaycan’da esir tutulan Ermenilere karşı yürütülen düzmece mahkemeler
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Artsakh’ın manevi ve kültürel mirasının sistematik olarak yok edilmesi ve gasp edilmesi
Görüşme, EAJ’nin Ermenistan’da düzenlenen yıllık konferansı kapsamında gerçekleşti. Konferans, bölgesel adalet sorunları ve uluslararası hukuk normlarının uygulanması konularında devam ediyor.
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