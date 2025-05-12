Tehran’da Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne adanmış bir etkinlik düzenlendi

7 Mayıs’ta Tehran’daki İran Ermeni Ulusal ve Kültür Birliğinde Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne adanmış bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik beş bölümünden oluşuyordu. Birinci bölümünde Andranik Simonyan “Ermeni Soykırımı Neden?” raporu sundu. İranlı uzman Mecid Kerimi “Ermeni Soykırımı ve Tarihsel Misyonumuz” konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Pantürkizm’in kökenlerine değinerek Batılı aydınların bu ideolojinin yaratılışına, yayılmasına ve gelişimine nasıl dahil olduğunu açıkladı.

bölümünde “Kültürel Soykırım: Gelişimi ve derinliği” konuyla bir konuşma yapıldı. Rapor’da Batı Ermenistan’da yaşananlar ayrıntılı olarak anlatılırken, Bakü yönetiminin aynı soykırım politikasını Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) sürdürdüğü ifade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI