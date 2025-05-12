“Sıra dışı ve ilginç”: İtalyan “Il Messaggero” dergisi Ermenistan hakkında

İtalya’nın ünlü “Il Messaggero” dergisi, Ermenistan’a özel bir makale yayınlayarak neden bu ülkenin bu kadar sıra dışı ve ilginç olduğunu ve bu ilkbaharda neden mutlaka Ermenistan’ı ziyaret etmek gerektiğini anlattı.

“Deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte, Kafkasya’nın kalbinde yer alan Ermenistan (başkent Erivan, Roma ve Milano havalimanlarına yaklaşık 4 saatlik direkt uçuşlarla bağlıdır), herkesin keşfetmesi gereken bir yer. İlkbahar ise, topraklarının ılıman ve güneşli iklimi sayesinde (yüzde 90’ı deniz seviyesinden 1000 metreden daha yüksekte) seyahat için yılın ideal zamanıdır.”

Makalede, “Ermenistan, ‘Lonely Planet’ tarafından 2025 yılında ziyaret edilecek dünyanın en iyi 30 destinasyonu arasında gösterildi ve doğal güzelliklere ve kültürel değerlere yönelik yeni trendlere dikkat çekiyor” deniyor.

Yazar, Ararat Dağı’nın muhteşem manzarasını ve Khor Virap ile Haghartsin Manastırı’na yaptığı ziyaretlerin izlenimlerini paylaşmış. Ararat’ı tarihsel olarak Ermeni topraklarının bir parçası olan “kutsal dağ” olarak tanımlamış. Ayrıca, Aknaliç köyündeki dünyanın en büyük Yezidi tapınağını, Garni pagan tapınağının yakınındaki anıtlardan biri olan “Taşların Senfonisi”ni ziyaret etmeyi tavsiye etmiş ve Surenavan’da geleneksel lavaş pişirme dersi ile çok sayıda leylek yuvasından bahsetmiş.

ERMENİ HABER AJANSI