Papa Francis’in Türkiye vasiyeti ortaya çıktı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in, İznik ziyaretine ne kadar önem verdiği sözlü vasiyetinde de ortaya çıktı. Papa Francis’in, “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin.” dediği öğrenildi.

Bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Papa Francis’in Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Kiliselerin birliği için önem taşıyan ve Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşamadıkları bir dizi ayrışma konusunun da ele alınması beklenen bu etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin de katılması planlanıyordu. Ancak Papa Francis’in Şubat ortasında hastalanması ve 21 Nisan’da da hayatını kaybetmesi üzerine bu seyahati, 8 Mayıs’ta bu makama seçilen halefi Papa 14. Leo’nun gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

“GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİNDE TÜRKİYE’YE DAVET EDİLECEK”

Fener Rum Patrikhanesi’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Papa 14. Leo’nun 18 Mayıs’ta yapılacak resmi göreve başlama törenine katılacak olan Patrik Bartholomeos, bu vesileyle onunla ayrıca bir görüşme gerçekleştirip Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü için Papa’yı Türkiye’ye davet edecek.

Papa’nın bu daveti kabul etmesi halinde bir tarih üzerinde anlaşılacak. Bunun, önümüzdeki yaz ya da sonbaharda olabileceği düşünülürken, yine Mayıs sonunun da halen ihtimal dışı bırakılmadığı belirtiliyor.

Ancak bu ziyaretin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti bir “devlet ziyareti” statüsünde gerçekleşecek.

Bu nedenle de Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından İznik’e geçmesi planlanacak.

Türkiye’nin, Papa’nın ilk yurtdışı seyahat rotası olabileceği de belirtiliyor.

Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye’ye gelen 5’inci Papa olacak. Türkiye’ye 2014 yılında giden Papa Francis’in yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

PAPA FRANCİS, İYİLEŞME UMUDUYLA PATRİK’TEN TARİHİ DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan, Papa Francis’in 10 yıl önce Kutsal Topraklar ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos’la İznik buluşmasını planladığı belirtildi. Patrikhanenin bazı danışmanları tarafından ortaya atılan bu fikre iki dini lider de sıcak baktı.

Papa Francis’in bu ziyarete ne kadar önem verdiği yine Patrikhaneye yakın kaynağın aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, “Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Papa Francis’in ayrıca, Şubat ortasında hastaneye yatmasının ardından Patrik Bartholomeos’tan, mayıs sonu yapılması planlanan bu etkinliğin tarihini ertelemesi konusunda ısrarcı olduğu ve bu şekilde iyileşip bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu ifade ediliyor.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3529708-papa-francisin-turkiye-vasiyeti-ortaya-cikti