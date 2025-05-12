Masadaki “Bayrağa” Dikkat!..

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Müyesser Yıldız

Bizimkiler yeniden AB rüyaları görmeye başladı ya; geçtiğimiz günlerde oylanan Avrupa Parlamentosu Türkiye raporundaki Patrikhane ile ilgili bölümü özetleyelim. Hristiyan azınlıklarla diyaloğun arttırılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte tekraren şunları istediler: – “Ekümenik Patrikhane”nin tüzel kişiliğinin tanınması ve “Ekümenik Patrik” unvanının kamusal kullanımına saygı gösterilmesi… – Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks topluluklarının yasal olarak tanınması… – Her ikisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya ile Kariye’nin “olağanüstü evrensel değerine tamamen saygı duyulup korunması”… Tüm bunların anlamı mı? Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Türk vatandaşı Bartholomeos’un görüşmesinde sehpaya Patrikhane “bayrağı” konması her şeyin özetidir!..

20 Nisan Hristiyanların Paskalya bayramıydı.

Erdoğan bu vesileyle yayımladığı mesajda; muhtelif kilise ve gruplara mensup Hıristiyan vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederken, “Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu’yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz.” dedi.

El hak doğru; Süryani, Latin Katolik Cemaati gibi Lozan’a göre azınlık sayılmayan cemaatlerin temsilcileri dahi baş tacı yapılıyor.

Birisi hariç.

Ülke işgâl edilmişken misyonerlik faaliyetlerini arttıran, hatta Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını emperyalistlere jurnalleyen Fener Rum Patrikhanesi’ne tepki için buradan ayrılıp Milli Mücadeleye destek veren, Atatürk’ün de “Baba Eftim” diye hitap ettiği, İstiklâl Madalyalı Papa Eftim’in kurduğu Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin adı bile anılmıyor.

Papa Eftim’in sadece iki özelliğini belirtelim. Kendisinden, “Türk dostu” diye söz edilmesine, “Bir yabancı Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi hâlis bir Türk vatandaşının, bir yabancı Türk dostu gibi gösterilmesi, onun milliyetinden şüphe edilmesine delâlet eder ki, bundan incinmemek, üzülmemek imkânsızdır.” sözleriyle tepki gösterdi… Ve her platformda Kıbrıs Türk davasını savundu.

Vazgeçtik adının anılmasından, Papa Eftim’in izinden giderek, Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümeniklik” iddiasına ve misyonerlik faaliyetlerine karşı çıkan Türk Ortodoks Patrikhanesi yöneticileri bir de Ergenekon kumpasına maruz kaldı. Kilisenin Sözcüsü Sevgi Erenerol tutuklandığında, o vakitler Fetullah Gülen’le “dinlerarası diyalog” faaliyetlerini yürüten ve “açılımlardan” yararlanan Fener Rum Patrikhanesi’nin başı Bartholomeos, Ergenekon’u sahiplendiği gibi, “Allah’tan buldular.” diyebildi. Erdoğan’ı da şöyle övdü:

“Sayın Erdoğan, diğer siyasetçilerimizden daha fazla ilgileniyor azınlıklarla. Cesur ve iyi niyetli. Ermenilere, Kürtlere, Alevilere açılımlar yaparak cesur adımlar atıyor. Bunlar Türkiye için yararlı şeyler. Eminiz sıra bize de gelecek.”

Paskalya bayramına dönersek; şaşırtıcı olan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tavrıydı. O da Erdoğan’ın listesinde yer alan Hıristiyan cemaatlerin liderlerini tek tek arayıp bayramlarını kutladı.

Ama Türk Ortodoks Patrikhanesi hariç!..

İznik’te Bunlar Oldu

Buradan Fener Rum Patrikhanesi’nin yeni faaliyetlerine geçelim.

Patrik Bartholomeos, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıldönümünü kutlamak için Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’i Türkiye’ye davet etti.

Katılımını isteyebilir, ama dikkat buyurun, bu davet Erdoğan aracılığıyla değil, bizzat Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir kurumun başındaki Türk vatandaşı tarafından yapıldı!..

Papa Francis de büyük ihtimalle 26 Mayıs’ta gelecekti, ama vefat etti.

İşte İznik Konsili ile ilgili bu etkinlik sebebiyle Türk Ortodoks Patrikhanesi, “Bu sefer saldırı doğrudan ulusal egemenliğimize, bölünmez bütünlüğümüze, Lozan’a, İstanbul’a ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına yöneliktir.” uyarısıyla Türk Milleti’ni önceki gün İznik’e çağırdı.

O çağrı İYİ Parti’den Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve emekli Albay Orkun Özeller, Vatan Partisi yetkilileri ile müstafi Amiral Cihat Yaycı’dan destek gördü.

İznik Ayasofya Cami yanındaki Atatürk heykelinin önünde yapılan açıklamalarda; İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu şunları vurguladı:

“Bu Konsil dini değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı emperyal bir kalkışmadır! Amacı da Lozan’ı yok saymak, Sevr’i diriltmek, İstanbul’u ‘Konstantinopol’ yapmak, Gökçeada ve Bozcaada’yı ilhak etmeye zemin hazırlamaktır! ABD destekli, Yunanistan güdümlü, Vatikanvari bu yapıya geçit vermeyeceğiz!”

Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu, Papa Eftim’in torunu Sevgi Erenerol, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ve müstafi Amiral Cihat Yaycı da benzer endişeleri dile getirip devletin İznik Konsili toplantısına izin vermemesini istedi.

Atina’da da Bunlar Konuşuldu

İznik’te bunlar olurken, Fener Rum Patriği Bartholomeos nerede miydi?

7 Mayıs’ta beş günlük ziyaret için gittiği Atina’daydı. Programında; oradaki bazı törenlere katılma ve ikinci dünya savaşında hayatını kaybeden “Konstantinopolislileri” anma vardı.

“Ekümenik” unvanıyla Atina’ya giden Patrik Bartholomeos onuruna Atina Büyükelçimiz Çağatay Erciyes’in Büyükelçilik konutunda Cuma sabahı kahvaltı verdiğini belirtip diğer temaslarını aktaralım.

En önce Yunanistan Başkanı Miçotakis tarafından ağırlandı. Miçotakis, “Ekümenik Patrik Hazretleri” diye hitap ettiği Bartholomeos’un ziyareti için “Vatanımızın yeniden inşaasının zorlu yolunda yürümeye devam etmekte bize her zaman güç ve cesaret veriyor.” dedi.

Bartholomeos, Cuma günü Büyükelçimizle kahvaltı yaptıktan sonra Palaio Faliro’da düzenlenen anma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada da; “Konstantinopolisliler arasındayım… Ayrıca Konstantinopolislilere olduğu kadar Imbros ve Tenedos’tan (Gökçeada ve Bozcaada) buraya yerleşenleri de kucaklayan Atinalılar arasındayım… Bugünkü toplantımız, 2. Dünya Savaşı sırasında hayatlarını kaybeden Konstantinopolis’ten askerlere ve gönüllülere olan borcumuz.” gibi ifadeler kullandı.

Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin İznik’te düzenlediği o toplantının yapıldığı önceki gün de Atina’daki konutunda; kimi kilise yöneticilerinin yanı sıra geçtiğimiz aylara kadar Yunanistan’ın ana muhalefet partisi olan SYRIZA’nın Genel Başkanı Socrates Famellos ile Savunma Bakanı Nikos Dendias, Eğitim, Dini İşler ve Spor Bakanı Sofia Zacharaki başta olmak üzere çok sayıda bakan ve bürokratı “kabul” etti.

“Kabul”den sonra Savunma Bakanı Dendias, “Konstantinopol Ekümenik Patriği Bartholomes’la görüştüğünü” bildirirken, SYRIZA’nın Lideri Famellos da “Ekümenik Patrik”e; “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması, Türkiye’nin Konstantinopol ve Imbros-Tenedos’taki Rum azınlığın insan haklarını ve dini özgürlüklerini korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, ayrıca Konstantinopolis’teki Ayasofya Kilisesi ve Kariye Manastırı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki statüsünün yeniden sağlanması gerektiğini” vurguladığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Raporu’ndaki Tesadüfler (!)

Bizimkiler yeniden AB rüyaları görmeye başladı ya; geçtiğimiz günlerde oylanan Avrupa Parlamentosu Türkiye raporundaki Patrikhane ile ilgili bölümü özetleyelim.

Hristiyan azınlıklarla diyaloğun arttırılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte tekraren şunları istediler:

– “Ekümenik Patrikhane”nin tüzel kişiliğinin tanınması ve “Ekümenik Patrik” unvanının kamusal kullanımına saygı gösterilmesi…

– Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks topluluklarının yasal olarak tanınması…

– Her ikisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya ile Kariye’nin “olağanüstü evrensel değerine tamamen saygı duyulup korunması”…

Tüm bunların anlamı mı?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Türk vatandaşı Bartholomeos’un görüşmesinde sehpaya Patrikhane “bayrağı” konması her şeyin özetidir!..

https://haberiniz.com.tr/kose-yazari/muyesseryildiz/yazi/masadaki-bayraga-dikkat/