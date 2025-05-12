Kütüphanenin yeni evi kilise oldu

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Adana’da bulunan iki asırlık Rum Aya Nikola Kilisesi, Adana İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Adana’nın önemli yapılarından biri olan iki asırlık Rum Aya Nikola Kilisesi’nin şimdi yeni bir görevi var.





İki asırlık kilise, kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.

Adana İl Halk Kütüphanesi’nin yeni evi olan kilisenin duvarlarında okuyuculara, en çok tercih edilen 800 edebiyat eseri sunuluyor.

https://www.odatv.com/kultur-sanat/adana-rum-aya-nikola-kilisesi-kutuphane-oldu-120098061?sayfa=3