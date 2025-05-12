Ermeni ünlü iş adamının eşi Rus kadın milyarderler listesinde yer aldı

“Forbes” 2025 sıralamasında 146 Rus kadın milyarderin faaliyetleri incelendi.

146 Rus kadın milyarderin 114’ü evli 10’u ise boşanmış. Bu isimlerde Rusya’da yaşayan ünlü Ermeni iş adamı, “Taşir Grubu” şirketleri başkanı Samvel Karapetyanın eşi Eteri Karapetyan da bulunuyor.

Eteri Karapetyan 1999 yılında Kaluga’da ilk spa salonunu açtı. Bu Samvel Aleksanyan’ın eşine en küçük oğlunun doğumu dolayısıyla verdiği hediyeydi.

Şimdi de bu spa salonu Moskova’nın en büyük premium spa merkezlerinden biridir.

ERMENİ HABER AJANSI