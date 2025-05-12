Ekrem İmamoğlu’nu kilisede gösteren görsel gerçek mi?

Sueda Karapınarlı

Sosyal medyada tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun, oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz ile kilisede olduğu bir fotoğraf gerçek olduğu iddiası ile paylaşıldı.

Görüntüler yapay zeka ürünü

Görüntüdeki “Thevirtualizm” filigranı bize bir ipucu veriyor. Bu kelimeyle arama yaptığımızda @thevirtualizm kullanıcı adlı bir Instagram hesabına ulaşıyoruz. Hesabın biyografi bölümünde “Tüm videolar ironi amaçlıdır. Yapay zeka tarafından oluşturulmuştur” yazıyor.

İddiaya konu görüntü, hesabın 6 Mayıs 2025’te paylaştığı “Ekrem İmamoğlu’nun telefonundan çıkan” başlıklı videosundan alınmış. Paylaşımı yapan hesap görsellerin dijital müdahale ile yapıldığını belirtmiş.

Videonun tamamında Ekrem İmamoğlu’nun farklı sanatçılar ve siyasetçilerle yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş görüntüleri bulunuyor.

https://teyit.org/analiz/ekrem-imamoglunu-kilisede-gosteren-gorsel-gercek-mi