Bir gelenek: Ara Güler Fotoğraf Yarışması

Getronagan Lisesi’nin 100 yıllık liseler arası düzenlediği Ara Güler Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen yarışmanın konusu İstanbul’du.

Getronagan Lisesi salonunda yapılan ödül törenini Getronagan Lisesi Ermenice öğretmenlerinden Diana Bulduk sundu.

Törende müzik öğretmeni Hagop Mamigonyan yönetimindeki müzik kulübünden Eliza Saraçoğlu, Adis Doğanay ve Talya Sirem Erol müzik dinletisi sundu. Bu yıl yarışmanın birincisi Getronagan Lisesi’nden Marina Abd oldu.

Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi’nden Berre Lal Sapmaz ikinci, Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nden Lia Portakalyan üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerine ise Getronagan’dan Anita Çilingir ve Arda Çulcu ile Pangaltı Mıhitaryan Lisesi’nden Garen Bedikoğlu layık görüldü.

Agos