Amsterdam’da Surp Grigor Narekatsi’ye adanmış anıt levha açıldı

10 Mayıs’ta Amsterdam’ın merkezinde yer alan Surp (Aziz) Nikolaos Katedrali’nde, dünyaca meşhur Ermeni ilahiyatçı, şair, müzikçi, felsefeci ve din adamı Aziz Grigor Narekatsi’ye ithaf edilmiş kabartmalı anıt levhanın açılış töreni düzenlendi.

“Hollanda Günlüğü” tarafından yapılan açıklamaya göre törene, Surp Hoki Ermeni Apostolik Kilisesi cemaati üyeleri, kardeş kiliselerin temsilcileri ile birlikte şehrin dini ve kültürel liderleri katıldı.

Ekümenik nitelik taşıyan etkinlik sırasında Haarlem-Amsterdam Katolik Piskoposluğu’nun başkanı Piskopos Jan Hendriks, Ana Taht Surp Eçmiadzin’in temsilcisi Başpiskopos Khajag Barsamyan, Amsterdam Dekanı Erik Fennis, ve girişimin organizatörleri, “Surp Grigor Narekatsi Amsterdam” Vakfı’nın başkanı Vahan Avagyan ile Tüm Ermeniler Coğrafya Derneği Başkanı Rafael Hovhannisyan kınuşmalar yaptılar.

Konuşmalarda anıt levhanın tarihi ve manevi önemi vurgulandı, bunun Ermeni toplumu ile Amsterdam arasındaki bağları güçlendirecek bir sembol olduğu belirtildi. Narekatsi’nin kabartmasıyla bezeli bu anıtın, diasporada yaşayan Ermeniler için bir tür hac yeri olacağı, ayrıca Hollanda’yı ziyaret eden Ermeni turistlerin ve yerel halkın ilgisini çekeceği ifade edildi.

Surp Nikolaos Katedrali’nin Amsterdam’ın merkezinde yer almasının, ziyaretçilere yalnızca Ermeni kültürüne ait sembollerle tanışma değil, aynı zamanda Narekatsi’nin ölümsüz edebi mirasına saygı duruşu amacıyla mum yakma fırsatı da sağlayacağı kaydedildi.

Vahan Avagyan, “Bugün cemaatimizin kalbinde yeni bir sayfa açılıyor. Surp Grigor Narekatsi, evrensel insani ve ruhani mesajıyla, Ermenistan ile Hollanda arasında kültürel köprüler kuracak” ifadelerini kullandı.

Tören, inananların ortak duası ve katedralde Narekatsi’nin kabartması önünde mum yakma geleneğiyle son buldu.

ERMENİ HABER AJANSI