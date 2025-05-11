Yeni Papa 14. Leo Vatikan’da halkla bir araya geldi, Papa Francis’in mezarı başında dua etti

Katolik Kilisesi’nin yeni lideri Papa 14. Leo, bugün Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda halkla ilk kez bir araya gelerek pazar duasını ve kutsamasını gerçekleştirecek.

Perşembe günü bacadan çıkan beyaz dumanla seçildiği duyurulan Papa, halka açık ilk konuşmasında Meryem Ana onuruna “Regina Caeli” duasını okuyacak. Ardından Aziz Petrus Bazilikası’nda pazar ayinini yönetecek ve meydanda toplanan kalabalığı kutsayacak.

Papa 14. Leo, Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda selefi Papa Franciscus’un mezarı başında dua etti.

Yeni Papa’nın resmi göreve başlama töreni ise 18 Mayıs Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenecek ayinle gerçekleşecek.

Papa 14. Leo, iki gün süren konklavın ardından Katolik Kilisesi’nin 267. lideri olarak seçildi. Seçimin hemen ardından cuma günü Sistina Şapeli’nde ilk ayinini yönetti, cumartesi günü ise kardinallerle bir araya geldi.

Selefinin “kıymetli mirasını” sürdüreceğine dair söz veren Papa 14. Leo, misyonerlik faaliyetlerinin ve diyaloğun önemini vurgulayarak toplumun en zayıf ve dışlanmış kesimlerine yönelik hassasiyet çağrısında bulundu.

Yapay zekâ ve teknolojideki gelişmelere de değinen Papa, bu ilerlemeler karşısında Kilise’nin insan onuru ve adaletin savunulmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Yeni Papa, pazartesi günü medya mensuplarıyla bir araya gelecek. Bir sonraki pazar günü gerçekleşecek resmi açılış ayininde çok sayıda devlet başkanı ve üst düzey yetkilinin huzurunda vaaz verecek.

69 yaşındaki 14. Leo, Aziz Petrus’un tahtına oturan ilk Amerikalı Papa olurken, Latin Amerika kökenli ikinci Papa unvanını da taşıyor. Aslen ABD’nin Chicago kentinde Robert Francis Prevost adıyla doğan Papa, uzun yıllar Peru’da misyonerlik yaptıktan sonra bu ülkede başpiskoposluk görevine getirilmişti. Peru vatandaşlığı da bulunan Papa, 1.4 milyar kişilik küresel Katolik cemaate liderlik edecek.

Yeni Papa, geçen ay hayatını kaybeden Papa Franciscus’un göçmenler, yoksullar ve çevre konularındaki görüşlerine yakınlığıyla tanınıyor. İlk konuşmasında halka “barış ve adalet arayışı içinde birleşmiş bir kilise olarak birlikte yürümek” istediğini ifade etti.

T24