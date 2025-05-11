MAGA dünyası Trump’la Papa arasında sürtüşme bekliyor

Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Papa Leo’nun seçilmesinin “çok şaşırtıcı” olduğunu söyledi

Jabed Ahmed

Donald Trump’ın MAGA hareketinin önde gelen isimleri, ilk Amerikalı Papa’nın seçilmesini kınadı.

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Siyasi ittifakları hakkında fazla şey bilinmese de Papa Leo, Trump yönetiminin göçmen karşıtı tutumunu açıkça eleştiriyor.

Perşembe günü 267. Papa olarak seçilmesinden önce, o zamanki kardinal Robert Prevost, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’i eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden eleştirmişti.

Leo, Katolik bir yayın organında yer alan “J.D. Vance yanılıyor: İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor” başlıklı makaleyi paylaşmıştı.

Trump şu ana kadar sadece Leo’nun seçilmesinin ABD için “büyük bir onur” olduğunu söylemekle yetindi. Ancak Başkan’ın en açık destekçilerinden bazıları yeni Papa’yı eleştiriyor ve ona saldırmakta gecikmediler.

Cuma günü BBC’ye konuşan Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Leo’nun seçilmesinin “çok şaşırtıcı” olduğunu söyledi.

Bannon, “Twitter’da Amerikalı üst düzey siyasetçilere karşı bir akışa sahip olan ve bu yönde ifadeler kullanan bir kişinin Papa seçilmesi benim için şoke edici” dedi.

Katolik mezhebine mensup Bannon, yeni Papa’yla ABD Başkanı arasında “kesinlikle sürtüşme yaşanacağı” öngörüsünde bulundu.

ABD Başkanı’nın kulağını çektiği söylenen radikal sağcı komplo teorisyeni Laura Loomer, yeni Papa’yı “Trump karşıtı, MAGA karşıtı, açık sınır yanlısı ve Papa Francis gibi tam bir Marksist” diye tanımladı.

Ancak New York Kardinali Timothy Dolan cuma günü yaptığı açıklamada Leo’nun Trump dahil tüm dünya liderleriyle köprüler kurmaya çalışacağını düşündüğünü söyledi.

Yeni Papa, Trump’ın ekibiyle bazı politik görüşlerde benzerlik taşıyor. Trump ve Vance gibi o da kürtaja karşı çıkıyor.

Ancak takipçilerini Katolik iklim dilekçesini imzalamaya çağıran gönderiye bakılırsa, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını destekliyor. Trump, ABD’yi küresel ısınmayla mücadele eden Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarmıştı.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Çağatay Koparal

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