Harput’taki Ermeni Kız Okulu: Misyonerlik Faaliyetlerinin Sessiz Tanığı

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1859’da kurulan okul, Osmanlı’daki Amerikan etkisinin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini aldı

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde yer alan Ermeni Kız Okulu, yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin canlı bir örneği. 1859 yılında, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ortadoğu’daki misyoner faaliyetlerini yönetmek ve yaymak amacıyla kurulan bu okul, bir dönemin politik ve kültürel gerilimlerine ev sahipliği yaptı.

OSMANLI’DA MİSYONER OKULLARININ GÖLGESİ

yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı coğrafyasına yayılan Amerikan misyoner okulları, başta Ermeniler ve diğer gayrimüslim topluluklar olmak üzere farklı etnik gruplara yönelik eğitimler vererek aynı zamanda dini ve politik telkinlerde de bulunuyordu. Harput’taki Ermeni Kız Okulu, bu misyonun en belirgin örneklerinden biriydi. Uzmanlara göre bu okullar, sadece eğitim değil, aynı zamanda toplumsal ayrışmayı ve bağımsızlık taleplerini teşvik eden altyapılar sundu. Birçok tarihçi, bu kurumların Osmanlı’nın çok uluslu yapısında huzursuzluk tohumları ektiğini belirtiyor.

CUMHURİYETLE BİRLİKTE KAPATILDILAR

Osmanlı’nın son döneminde sayıları hızla artan bu yabancı misyoner okulları, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte büyük ölçüde kapatıldı. Milli eğitim politikalarının yerli ve milli esaslara dayandırılmasıyla, Harput’taki bu ve benzeri yapılar ya kaderine terk edildi ya da farklı amaçlarla kullanıldı.

https://www.gunisigigazetesi.net/haber/24945083/harputtaki-ermeni-kiz-okulu-misyonerlik-faaliyetlerinin-sessiz-tanigi