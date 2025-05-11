Bartholomeos’tan Atina’ya ‘ekümenik’ ziyaret

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Fener Rum Kilisesi Patriği Bartholomeos, 7 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Bartholomeos, 5 günlük ziyaret kapsamında Yunan Başbakan Miçotakis’in yanı sıra hükümetten de çok sayıda bakanla bir araya geldi, pek çok diplomat ve kurum temsilcileriyle de görüşme yaptı.

Kaan Arslan

Patrik, görüşmeler sırasında yaptığı bir açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu’nun 2026’da açılabileceği mesajını verdi.

Bartholomeos’un görüşmelerde Türk yasalarına aykırı şekilde “Ekümenik Patrikhane” logolu sözde resmi bir bayrak kullanması da dikkat çekti.

MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞME

Bartholomeos, ziyaretler kapsamında 8 Mayıs’ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le Başbakanlık resmi konutu Maksimos Köşkü’nde görüştü.

Patriğin ziyareti dolayısıyla mutluluğunu ifade eden Miçotakis, “Her ziyaretiniz aynı zamanda bölgemizi ilgilendiren daha geniş kapsamlı gelişmeleri de ele almamız için bir fırsat oluşturuyor. Hem güçlü görüşlere hem de bunları ifade etme cesaretine sahip olduğunuzu bildiğim ve büyük takdir gördüğüne inandığım konular… Bir kez daha, büyük bir sevgiyle ve eşim adına da Atina’ya hoş geldiniz diyorum.”

Görüşme sırasında masada Yunan bayrağının yanında, Fener Rum Kilisesi’ni temsilen Türk yasalarına aykırı şekilde “Ekümenik Patrikhane” logolu sözde resmi bir bayrak kullanıldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE YEMEK

9 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinde Bartholomeos için yemek verildi.

Ancak Büyükeçilik, bu konuda hiçbir resmi açıklama yapmadı. Büyükelçi Çağatay Erciyes’in de etkinlikle ilgili sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bartholomeos, 10 Mayıs’ta, Yunan hükümetinden çok sayıda isimle görüşme yaptı.

Bunlar arasında Milli Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zacharaki, Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameus ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Anastasios Hadjivassiliou yer aldı.

Ancak ne Kilise’den ne de hükümetten görüşmelerin içeriğiyle ilgili açıklama yapıldı.

Öte yandan SYRIZA-İleri İttifak Partisi Genel Başkanı Sokrates Famelos ve eski Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos da Bartolomeos’la görüşen isimlerdendi.

Bartholomeos, 10 Mayıs’ta hükümet yetkilileriyle görüşme yaptığı sırada İznik’te Türk Ortodoks Patrikhanesi ve Vatan Partisi, Fener Kilisesi’nin ‘ekümenik’ faaliyetlerini protesto etmişti.

RUHBAN OKULU AÇILABİLİR

Bartholomeos, görüşmeler kapsamında gittiği Eliza Goulandiris Vakfı Çağdaş Sanat Müzesi’ndeki konuşmasında Heybeliada Ruhban Okulu’nun, Eylül 2026’da yeni öğrencilerini ağırlayabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1971’den beri kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açıbileceğine ilişkin mesajlar vermişti.

FETÖ BAĞLANTILI İSİM DE HEYETTE

Görüşmelerde Bartolomeos’la birlikte Kadıköy Metropoliti Adamakis de yer aldı. Adamakis, Fransa ve Belçika’da görev yaparken FETÖ’nün Abant Toplantıları’na katılarak destek vermişti.

2021’den beri Kadıköy Metropoliti olan Adamakis, Kilise’de Bartholomeos’tan sonraki en yetkili kişi olmasıyla biliniyor. Öte yandan Adamakis, Ukrayna Kilisesi’nin Rusya Patrikliğinden ayrılmasından sonra mesaisinin çoğunu Kiev’de geçirmişti.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/bartholomeostan-atinaya-ekumenik-ziyaret-526405