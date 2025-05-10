Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden Fener Rum Patrikhanesi’ne İznik’te sert tepki!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İznik Konsili’nin bin 700’üncü yılını gerekçe göstererek Bursa’da etkinlik düzenleme kararı alan Fener Rum Patrikhanesi’ne Türk Ortodoks Patrikhanesi tepki gösterdi. İznik Ayasofya Cami önünden “Ekümenik yalanlara emperyal hayallere geçit yok” denildi.

Barış Dikmen

İznik Konsili’nin bin 700’üncü yılını gerekçe göstererek Bursa’da etkinlik düzenleme kararı alan Fener Rum Patrikhanesi’ne Türk Ortodoks Patrikhanesi tepki gösterdi. İznik Ayasofya Cami önünden “Ekümenik yalanlara emperyal hayallere geçit yok” denildi.

Fener Rum Patrikhanesi, Lozan Antlaşmasına ve Türk anayasasına aykırı hareket etmeye devam ediyor. Patrikhane İznik Konsili’nin bin 700’üncü yılını gerekçe gösterip Bursa İznik’te etkinlik düzenleme kararı aldı. Tepkiler çığ gibi geldi.

İznik Ayasofya Cami yanındaki Atatürk heykelinin önünde açıklama yapan Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevgi Erenerol, emperyal hayallere geçit vermeyeceklerini belirtti. Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin çağrısıyla İznik‘te buluşan siyasi parti ve sivil toplum örgütleri “Ekümenik amaçlı siyasi etkinliği kabul etmiyoruz” dedi.

Açıklamaya katılan Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, “Fener Rum Patrikhanesi bir ibadethane değil, CIA ofisidir, ABD’nin piyonudur.” İfadelerini kullandı. Türkiye karşıtı etkinliğe geçit vermeyeceklerini belirten Çınar, yetkilileri göreve çağırdı.

Eylemde Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı da konuşma yaparak, Türk Devleti’nin Fener Kilisesi’nin toplantısına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

https://www.ulusal.com.tr/gundem/turk-ortodoks-patrikhanesinden-fener-rum-patrikhanesine-iznikte-sert-tepki-15078151