Satın aldığı evin Papa 14. Leo’nun büyüdüğü ev olduğunu öğrendi: ‘Lotoyu tutturmak gibi’

Cagla Uren

ABD’nin Chicago kenti dışındaki bulunan ev ile ilgili emlakçı Steve Budzik, ‘Bu, sadece bir adet üretilen koleksiyonluk bir araba gibi,’ dedi.

Perşembe günü yeni Papa seçilene kadar Kardinal Robert Prevost olarak bilinen Papa 14. Leo’nun büyüdüğü eve satın alım teklifi yağıyor.

ABD’nin Chicago kenti dışındaki 3 yatak odalı eski evin mevcut sahibi Paul Radzik, ilk Amerikalı papanın büyüdüğü evde oturduğunu öğrenince şoke oldu.

Emlakçı Steve Budzik, sadece birkaç saat içinde ev için yedi ila sekiz teklif aldıklarını belirtti.

Business Insider’a konuşan Buzdik, “Vay canına, Lotoyu kazanmaktan daha iyi. İkimiz de çok şaşırdık ve onur duyduk. Çok duygusalız,” ifadelerini kullandı.

“Bu, sadece bir adet üretilen koleksiyonluk bir araba gibi.”

1959 yılında inşa edilmiş tuğla ev en son Mayıs 2024’te 66 bin dolara satın alınmıştı. Daha sonra ev sahibi Radzik, ocak ayında evi 205 bin dolara yeniden satışa çıkarmış ama alıcı çıkmayınca fiyat 199 bin dolara düşürülmüştü.

Halihazırda seçenekleri değerlendiren ev sahibi, ilk olarak evi satış sitesinden kaldırmaya karar verdi.

Emlakçıya göre, Razdik evi Papa 14. Leo anısına bir müzeye dönüştürmek veya destekçilerinin kalabileceği bir kiralık alan yaratmak gibi birkaç seçeneği değerlendiriyor.

“Birçok insan yeni fikirlerle bize ulaşıyor, bu yüzden bekleyeceğiz, her şeyi gözden geçireceğiz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir plan yapacağız.”

Söz konusu evde bir zamanlar Papa 14. Leo’nun yaşadığını ilk keşfeden ise Chicago sakini 37 yaşındaki Frank Calabrese oldu.

Kendini Chicago tarihi meraklısı olarak tanımlayan Calabrese, bu bilgiyi Papa Leo’nun hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yaparken öğrendiğini söyledi.

Calabrese, “Papa ile kişisel bir bağ hissetmek tuhaf,” diye konuştu.

Euronews