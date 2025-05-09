TÜBİTAK Bilim Fuarı Merkez Kilise’de Açıldı

Fuar, öğrencilerin projelerini sergilediği anlamlı bir etkinlik olarak tüm halkı bu özel buluşmaya davet ediyor.

Sibel YILMAZ

Mesudiye Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK Bilim Fuarı, ilçenin önemli tarihi yapılarından Merkez Kilise’de ziyarete açıldı.

Öğrencilerin bilimsel projelerini sergilediği fuar, tarihi atmosferle birleşerek ziyaretçilere hem geçmişi hem de geleceği aynı anda deneyimleme fırsatı sunuyor. Fuar alanında teknolojiden çevre bilincine, biyolojiden mühendisliğe kadar birçok alanda hazırlanan projeler büyük ilgi gördü.

Tarihi bir mekânda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin yaratıcılığını ve bilimsel düşünme becerilerini sergilemesinin yanı sıra kültürel değerlere de dikkat çekiyor.

Mesudiye halkı ve çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler için kapılarını açan fuar, bilime ilgi duyan herkesi Merkez Kilise’deki bu özel buluşmaya davet ediyor.

https://hayatgazetesiordu.com/haber/24925572/tubitak-bilim-fuari-merkez-kilisede-acildi