Peru halkı Papa 14. Leo’yu ‘kendilerinden biri’ olarak görüyor

Güney Amerika ülkesi Peru’da yıllar boyunca Katolik topluluğuna rehberlik eden bir kardinalin papa seçilmesi, ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. Perulular, 14. Leo’yu ‘kendilerinden biri’ olarak görüyor.

Papa 14. Leo, hem ABD hem de Peru vatandaşı. Peru’da misyonerlik yaptıktan sonra piskoposluğa atandı. Şimdi, iki ülke topraklarından çıkan ilk papa olarak anılıyor.

Başkent Lima’daki katedralde, Kardinal Robert Francis Prevost’un Papa Francis’in halefi olarak ilan edilmesinin ardından çanlar çalındı. Kilise önünde toplanan halk, papa olarak ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmesi yönündeki arzularını dile getirdi.

“Biz Perulular için bu, ülkemizi temsil eden bir kişinin papa olması nedeniyle büyük bir gurur kaynağı,” diyen ilkokul öğretmeni Isabel Panez, haber açıklandığında katedralin önündeydi. “Onun Peru’yu ziyaret etmesini çok isteriz.”

Perulu bir rahibe olan Clara, yeni seçilen Papa 14. Leo’nun konuşması sırasında Vatikan’da dua ederken, 8 Mayıs 2025 Francisco Seco/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Papa Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna ilk kez papa olarak çıktığında, İspanyolca konuşarak Peru’nun kuzey Pasifik kıyısına yalnızca 14 kilometre mesafedeki kalabalık şehirlerden Chiclayo’nun halkına seslendi.

“Chiclayo’daki sevgili piskoposluk bölgeme ve o sadık halka selamlarımı gönderiyorum; onlar piskoposlarına eşlik etti, inançlarını paylaştılar,” dedi.

Roma’da ekonomi eğitimi gören Perulu Thomas Nicolini, Prevost’un papa seçildiğini duyunca hemen Aziz Petrus Meydanı’na gittiğini söyledi.

“Orası harika bir bölge ama aynı zamanda çok fazla umuda ihtiyaç duyan bir yer,” dedi Chiclayo’dan söz ederek. “Şimdi yeni papanın olabildiğince çok insana yardım etmesini ve gençlerin kaybettiği inancı yeniden canlandırmasını bekliyorum.”

Chiclayo’da Prevost’un yönettiği birçok ayine katıldığını söyleyen Diana Celis, ABD menşeli haber ajansı Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Prevost’un sık sık “Chicago’dan Chiclayo’ya geldim, sadece birkaç harf farkı var,” dediğini aktardı.

1955’te Chicago’da doğan Prevost, 2015’ten bu yana Peru vatandaşı. Peru’nun kurumları bu bilgiyi Perşembe günü doğruladı.

Lima’da insanlar, bir restoranda yemek yerken daha önce Robert Francis Prevost ile birlikte çalışmış bir rahibe ile yapılan röportajı izliyor, 8 Mayıs 2025 Cesar Zamalloa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

2014’te Chiclayo’da idarecilik yaptı ve ardından piskopos olarak atandı. 2023’te ise Papa Francis tarafından Roma’ya çağrılarak, Vatikan’da piskopos adaylarının incelendiği en önemli makamlardan birinin başına getirildi.

“Kilise doktrinlerine duyarlı olacaktır ve şüphesiz zamanın işaretlerine dikkatle yaklaşacaktır,” dedi Chiclayo piskoposu Rahip Edinson Farfán gazetecilere.

Fakat Katolik din adamlarının cinsel istismarıyla ilgili mağdurların oluşturduğu bir platform, Prevost’un 2022’de Chiclayo piskoposu iken yapılan bazı şikayetleri ele alış biçimiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Peru Piskoposlar Konferansı, bu iddialarla ilgili AP’nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Kilise ile bağlantılı yardım kuruluşu Caritas’ta çalışırken Prevost ile tanışan Janinna Sesa, onun “çizmelerini giyip çamurun içinde yürüyerek” ihtiyacı olanlara yardım eden biri olduğunu söyledi. 2022’de Chiclayo ve çevre köyleri etkileyen şiddetli yağışlar sırasında da aynısını yaptığını belirtti.

Prevost, uzak And dağ köylerine yiyecek ve battaniye ulaştırmış, beyaz bir kamyonet kullanmış ve ince bir yer yatağında uyumuş. O köylerde, Sesa’nın anlattığına göre, kendisine ne sunulursa onu yemiş. Buralarda genellikle patates, peynir ve tatlı mısırdan oluşan köy yemeklerini yediğini; ama fırsat bulduğunda carne asada (ızgara et) ve bir bardak Coca-Cola içmekten keyif aldığını söylüyor.

“Bozuk bir kamyonu çalışana kadar tamir etmekten çekinmez,” diyen Sesa, Prevost’un araçlara olan ilgisine de dikkat çekti.

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Sesa ayrıca Prevost’un COVID-19 pandemisi sırasında, Peru’da 217.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği dönemde, iki solunum cihazı fabrikası kurulmasına öncülük ettiğini de aktardı.

“Yardım bulmak için öylesine uğraştı ki, sadece bir tesis değil, iki tesis kuruldu,” dedi.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Prevost’un seçilmesini Peru ve ABD için “tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

“O, bizimle yaşamayı, bizden biri olmayı ve bu ulusun inancını, kültürünü ve hayallerini kalbinde taşımayı seçti,” dedi video mesajında. Ayrıca Prevost’un Peru vatandaşlığına geçmesinin, “Peru’ya olan derin sevgisinin bir ifadesi” olduğunu vurguladı.

Euronews