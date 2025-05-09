İlk Amerikalı Papa göreve başladı: Papa 14. Leo’nun ismi ne mesaj veriyor?

ABD’li Kardinal Robert Prevost (69), Perşembe günü Papa olarak seçildi ve Papa 14. Leo adını aldı. Bu ismin oldukça ilginç bir tarihi ve ipuçları var.

Kariyerini Peru’da misyoner olarak geçiren ve Vatikan’ın güçlü piskoposlar dairesinin başında bulunan Amerikalı Kardinal Robert Prevost, Katolik Kilisesi’nin 2 bin yıllık tarihinde ilk Amerikalı ve ilk Perulu Papa olarak seçildi.

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan gelen geleneksel ‘Habemus Papam’ (Bir Papamız Var) duyurusunun ardından, yeni Papa’nın vaftiz ismi açıklandı, ardından sembolik anlamlarla yüklü olan papalık ismi duyuruldu.

Yeni papa “Leo” ismini seçtiğinde, bu isim Katolik Kilisesi tarihinde oldukça anlamlı bir mirasa gönderme yapar. “Leo” (veya Türkçede “Leo” ya da “Leo Papa” olarak da kullanılır) ismini taşıyan önceki papalar arasında en önemlisi Papa Leo I (Büyük Leo) olarak bilinir. İşte bu ismin temsil ettikleri…

LEO İSMİ EN SON 147 YIL ÖNCE SEÇİLMİŞTİ

Leo ismini seçen son papa, bundan 100 yıldan uzun bir süre önceydi. Papa 13’üncü Leo, 1878’den 1903’e kadar Kilise’yi yönetti. Bu ismi taşıyan ilk Papa, Papa Leo Magnus (Büyük Leo), 440’tan 461 yılına kadar görev yaptı.

Papa 12’nci Leo ise, tarihteki en kısa papalık dönemlerinden birine sahipti. Görevi bir aydan az sürdü. 1 Nisan 1605’te başladı ve 27 Nisan 1605’teki ölümüyle sona erdi.

HUN İMPARATORU ATİLLA GÖNDERMESİ

Papa 1’inci Leo aynı zamanda Hun İmparatoru Atilla ile 452 yılında görüşerek Roma’nın yağmalanmasını engelleyen kişi olarak biliniyor.

Bu yönüyle, diplomasi, cesaret ve barışçıl çözüm arayışıyla özdeşleştirilir.

‘GÜÇLÜ BİR PAPA’YI İŞARET EDİYOR’

Amerika doğumlu Kardinal Robert Francis Prevost’un seçilmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Katolik rahip ve blog yazarı Ed Tomlinson Papalık isim tercihi konusunda Tomlinson, bu ismin köklü bir geçmişi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Leo ismini seçmek, tarihsel olarak, kriz zamanlarında güçlü bir papa olacağına işaret ediyor.

GELENEK, GÜÇLÜ KİMLİK, ASLAN

*Leo ismi, papalığın öğretici ve yönlendirici gücüne vurgu yapıyor.

*Aynı zamanda Roma Katolik Kilisesi’nin otoritesine ve geleneklerine bağlılığı temsil eder.

*Latince “Leo”, “aslan” demek. Bu da cesaret, krallık ve ruhani liderlik gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor.

*Hristiyanlık dininde aslan, zaman zaman Markos İncili ile de özdeşleştiriliyor. Bunun nedeni ise Aziz Markos’un sembolünün aslan olması.

ANNESİ İTALYAN, BABASI FRANSIZ

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955’te Chicago, ABD’de doğdu.

Prevost, Chicago’da Fransız bir baba ve İtalyan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1973’te Augustinian Tarikatı’nın küçük seminerinde lise eğitimini tamamladı. 1977’de Villanova Üniversitesi’nde matematik ve felsefe alanında lisans derecesi aldı. 1977’de rahip olmaya karar verdi ve Aziz Augustinus Tarikatı’na katıldı. İlk yeminini 1978’de (Kilise’ye ilk adanma), sonsuz yeminini (yaşamı boyunca Tanrı’ya hizmet edeceğine dair geri dönülmez söz) 1981’de verdi.

HEM PERU HEM ABD VATANDAŞI

Prevost, kariyerinin başlarında Chicago’da Aziz Augustinus Tarikatı’nda çalıştı. Uzun yıllar Peru’da cemaat papazı, piskoposluk yetkilisi, seminer öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptı. 2001–2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı’nın genel başkanı olarak ABD’ye döndü. 2015–2023 arasında Peru’daki Chiclayo Piskoposu olarak görev yaptı. 2023’te Papa Francis tarafından kardinal yapıldı.

Milliyet Gazetesi