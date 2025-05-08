Ermitaj’da Aram Haçaturyan’ın müziği seslendirilecek

8 Mayıs’ta St. Petersburg Devlet Ermitaj’ın Arma Salonu’nda “Valilik Senfoniği: 1945-2025” yıldönümü maratonu kapsamında Aram Haçaturyan’ın müziği seslendirilecek.

Bu konuda Sankt Petersburg Vali Yardımcısı Boris Piotrovsky, kendi Telegram kanalında bir bilgi verdi.

Konserin solisti, uluslararası yarışmaların ödüllü ismi, ünlü kemancı Hayk Kazazyan olacak. Orkestra, Haçaturyan’ın 1943 yılında yazdığı “İkinci Senfoni”yi ve ünlü “Keman Konseri”ni icra edecek.

Konser tamamen çevrimiçi olarak da izlenebilecek.

ERMENİ HABER AJANSI