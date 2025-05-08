Beyoğlu’nda acı olay: Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan’ı öldürdükten sonra intihar etti

Beyoğlu’nda bir evde iki kardeş arasında çıkan tartışmada Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan’ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Kardeşlerin cenazeleri gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak’ta meydana geldi.

2 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Kamer Karanfilyan ile kardeşi Murat Karanfilyan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan’ı silahla vurarak öldürdü.

Kamer Karanfilyan, daha sonra aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin kontrollerinde iki kardeşin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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