Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçisi II. Dünya Savaşı Zafer kutlamalarına davet edilmedi

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Fransa’da görev yapan Azerbaycan Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, 8 Mayıs’ta düzenlenecek olan Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne ithaf edilmiş geniş çaplı anma etkinliklerine davet edilmedi.

Söz konusu törenlerin bugün yapılması planlanıyor.

Azerbaycanlı medya organları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yönetimini sert eleştirilere hedef alırken, aynı zamanda Fransa’ya yönelik karalama kampanyalarına devam ediyor. Ancak bu tepkilerde Azerbaycan’ın son ամիսներում yürüttüğü organize anti-Fransa propagandasını ve yaydığı dezenformasyon dalgasını görmezden gelmeleri dikkat çekiyor.

Bu gelişme, Paris-Bakü hattındaki diplomatik gerginliğin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu