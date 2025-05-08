ABD’li Kardinal Prevost yeni Papa seçildi

Vatikan’daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost’un yeni papa olarak seçildiği ve “Papa 14. Leo” adını aldığı açıklandı.

Barış Seçkin, Lejla Biogradlija, Şilan Turp |

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından makamın “boş” ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan’da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

ABD’li Kardinal Prevost yeni Papa seçildi

Sistine Şapeli’nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden “beyaz duman” yükseldi.

Beyaz dumanın çıkmasının ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, “Protodiacono” unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” diyerek, 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Prevost’un yeni Papa olarak seçildiğini duyurdu ve “Papa 14. Leo” adını aldığını açıkladı.

Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli’nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

08.05.2025

Yeni Papa’nın ilk konuşmasında “barış” vurgusu

Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Franciscus’u da anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru’ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Bu arada, yeni Papa’nın 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Katolik Kilisesi’ndeki 266 Papa’dan bugüne kadar 200’den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav’da ilk kez Amerika kıtasından bir Papa seçilmiş ve Arjantinli olan Papa Franciscus olmuştu.

İlk ABD’li Papa Prevost kimdir?

Vatikan’daki Konklav’da yeni papa seçilen ABD’li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955’te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Peru’da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982’de rahip olarak atandı.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD’den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile polemik

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 29 Ocak’ta Fox News’e verdiği mülakatta, “Hristiyanlıkta bir kavram vardır, ailenizi seversiniz, sonra komşunuzu seversiniz, sonra toplumunuzu seversiniz, sonra yurttaşlarınızı seversiniz, sonra da dünyanın geri kalanına öncelik verirsiniz. Aşırı solun büyük bir kısmı bunu tamamen tersine çevirmiştir.” diye konuşmuştu.

Prevost ise X hesabından yaptığı paylaşımında Vance’in açıklamasına karşılık, “JD Vance yanılıyor, İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor.” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Prevost, Papa Franciscus’un göçmenlik ve kitlesel sınır dışı konuları hakkında ABD’deki piskoposlara hitaben yazdığı mektuba ilişkin yazıya yer verilen bir paylaşımı alıntılamış ve Vance’in söz konusu açıklamalarına tepkisini göstermişti.

ABD’nin göç politikalarına eleştiri

Yeni Papa Prevost, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “yanlışlıkla” El Salvador’a gönderdiği Kilmar Abrego Garcia konusunu eleştiren ve “Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız rahatsız olmuyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?” ifadelerine yer verilen bir başka X paylaşımını da alıntılayarak hesabında paylaşmıştı.

Prevost, 2015’te, ABD’li Kardinal Timothy Dolan’ın Washington Post için kaleme aldığı, Trump’ın göçmen karşıtı söylemelerini eleştiren yazıya da X hesabında yer vermişti.

2014’te yaptığı bir paylaşımda Prevost, İsa peygamberin de bir mülteci olduğunu ifade etmiş, bu bağlamda “toplumun gölgesi altında yaşayan kişilere dua” içeren bir metni paylaşmıştı.

Trump’tan ilk ABD’li Papa Robert Prevost’a tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost’u kutladı.

Trump, “Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost’u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Papa Robert Prevost’u kutladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio’nun papa seçilen ABD’li Kardinal Prevost’u kutlamak için yayımladığı mesajı basın mensuplarıyla paylaştı.

Rubio yazılı mesajında, “Bu, Katolik Kilisesi için derin bir öneme sahip bir an ve 2025 jübile yılı ortasında dünya çapında bir milyardan fazla inanana yenilenmiş bir umut ve devamlılık vadediyor.” ifadelerini kullandı.

Papalık makamının “kutsal ve ciddi bir sorumluluk” taşıdığını ifade eden Rubio, eşi Jeanette ile “14. Leo” adını alan yeni papanın kutsallığı için dua ettiklerini belirtti.

Rubio mesajının sonunda, ABD’nin Prevost ile olan ilişkilerini derinleştirmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo’yu tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni seçilen Prevost’a telgraf gönderdi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Putin, telgrafında Prevost’u papa seçilmesinden dolayı tebrik ederek, “Rusya ile Vatikan arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşimin, bizi birleştiren Hıristiyan değerleri temelinde gelişmeye devam edeceğinden eminim. Yüksek görevinizde başarılar, sağlık ve esenlik diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerden Papa 14. Leo’ya kutlama mesajları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 14. Leo ismini kullanacak Papa’ya gönderdiği tebrik mesajında, “Katolik Kilisesi’nin başı olarak seçilmenizden dolayı sizi içtenlikle kutluyorum.” ifadesini kullandı.

Merz mesajında, Papa 14. Leo’nun birçok insan için adalet ve uzlaşma için dayanak noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Makamınız aracılığıyla, büyük zorlukların yaşandığı bu dönemde dünya çapında milyonlarca inanana umut ve yön veriyorsunuz. Almanya’da insanlar sizin papalık görevinizi güvenle ve olumlu beklentilerle bekliyor.”

Merz ayrıca Papa 14. Leo’ya yeni görevinde güç ve sağlık diledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 14. Leo’ya tebrik mektubu gönderdi.

Başbakanlığın paylaştığı mektupta Meloni, “Kardinaller, Kilise’nin önderliği için şahsınızı uygun görmüşlerdir. Bu seçimi, dünyanın hem zor hem karmaşık bir dönemeçten geçtiği bilinciyle yapmışlardır. İtalya, Hz. İsa’nın vekili ile kopmaz bir bağa sahiptir. Dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu bu barış çağrısını, siz de defalarca dile getirdiniz ve Papa Franciscus’un kararlı ve durmaksızın sürdürdüğü çabalara atıfta bulundunuz. İtalyan halkı, sizi bir rehber ve referans noktası olarak görecek.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski de X hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo’nun, papa olarak seçilmesini tarihi olarak değerlendirdi.

Mickoski paylaşımında, “Bu seçim, yeni bir açıklık, manevi cesaret ve evrensel aidiyet döneminin sembolü olmakla birlikte, aynı zamanda barış, dayanışma ve her insana özen gösterme geleneğinin de devamıdır.” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, ülkesindeki ve dünyadaki Katolikleri tebrik etti.

Begaj, “Papa 14. Leo’nun gücünü ve manevi otoritesini, tüm inançlar arasında barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme yolundaki asil davaya adayacağından eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Vatikan’da yeni seçilen Papa 14. Leo’yu tebrik etti. Miçotakis, “Sizin liderliğiniz, dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu ancak aynı zamanda halklar ve farklı inançlar arasında diyalog, birlik ve şefkat fırsatlarının bulunduğu bir zamana denk geliyor.” ifadesini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo’yu seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Milanovic, Papa’nın seleflerinin izinden giderek daha erdemli bir dünya için çalışmalarını sürdüreceğine inandığını dile getirerek, şunları aktardı:

“Eminim Papa 14. Leo, dünyadaki çatışmaların ve savaşların sona ermesi, her bireyin haklarının korunması ve günümüzde dünya genelindeki toplumları zorlayan sosyal eşitsizliklerin azaltılması yönünde çalışmalarını sürdürecektir.”

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise Papa 14. Leo’nun, papa olarak seçilmesinden dolayı halkı ve kendi adına tebriklerini sunduğunu kaydetti.

Plenkovic, dünyanın dört bir yanındaki inananlarla birlikte dua ettiklerini belirterek, “Uzun, verimli ve kutsanmış bir papalık dönemi geçirmesini içtenlikle diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo’yu kutladığını, bunun dünyadaki Katolikler için önemli bir an olduğunu vurguladı.

Milatovic, yeni seçilen papaya başarı dilediğini belirterek, “Bu kutsal görevin sevgi, diyalog ve dayanışma değerleriyle ilham bulmasını ve tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da sosyal medya hesabından, seçilen Papa 14. Leo’yu tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın savaşlar, yoksulluk ve artan bölünmüşlükle sarsıldığı bir dönemde, bilgelikle, cesaretle ve derin bir adalet duygusuyla konuşan kişiliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yeni Papa’nın görevi, şefkatin, barışa olan kararlı bağlılığın ve daha bağlı bir dünya için çabanın simgesi olsun.”

AA