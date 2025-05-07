Wizz Air, Ermenistan’dan Avrupa’daki 6 ülkeye yeni uçuşlar başlatacak

Macaristan merkezli Wizz Air havayolu şirketi, Ermenistan’dan Avrupa’daki 6 ülkenin 8 şehrine yeni uçuş hatlarının açıldığını duyurdu.

Şirketin Facebook sayfası üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

“Yerevan’daki 34. üssümüzü açmaktan gurur duyuyoruz. Yeni uçuşlarla 6 ülkenin 8 şehrine bağlantı kurarak, Ermenistan’ı Avrupa’daki daha fazla ülkeye bağlıyoruz.

Bilet fiyatlarımız sadece 29,99 eurodan başlıyor. Bu, seyahati herkes için daha erişilebilir hale getirme yolunda bir başka büyük adımdır.”

Yeni uçuşlar Yerevan’dan şu destinasyonlara gerçekleştirilecek:

Hamburg, Memmingen (Almanya)

Napoli, Bari (İtalya)

Bükreş (Romanya)

Paphos (Kıbrıs)

Nice (Fransa)

Prag (Çekya)

Bu adım, Ermenistan’ın Avrupa ile hava bağlantılarının önemli ölçüde genişlemesini simgeliyor. Uçuşların başlamasıyla birlikte turizm, ticaret ve kültürel değişim alanlarında da artış bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI