Waşington Belediye Meclisi’nde Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne ithafen karar tasarısı kabul edildi

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) açıklamasına göre, Waşington Belediye Meclisi gelecek nesilleri eğitimin önemini yeniden teyit ederek bu tür vahşetlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne ithafen karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Columbia Bölgesi Komşuluk Konuları Danışmanlık Komisyonu (ANC) Başkanı Matthew Girardi konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunları kaydedildi:

“Bu girişime öncülük ettiği için Columbia Bölgesi Şehir Meclisi üyesi Charles Allen’a ve oybirliğiyle kabul ettikleri için tüm Columbia bölgesi Belediye Meclisi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu, Columbia bölgesi’nin tarihin doğru tarafında olduğunun bir başka örneğidir. İnsan haklarına saygı gösteren küresel bir şehir olarak, soykırımı tanımaya ve bunun devlet okullarımızda uygun şekilde öğretilmesini sağlamaya devam etmeliyiz. Bu yüzden, Eğitim Devlet Denetçisi Ofisi’nin Ermeni Soykırımı’nın öğretilmesine ciddiyetle yaklaşmasını sağlamak için bir girişim başlattık.”

Columbia Bölgesi Komşuluk Konuları Danışmanlık Komisyonu ise, kamuoyuna çağrıda bulunarak Eğitim Devlet Denetçisi Ofisi’ne (OSSE) Columbia Bölgesi devlet okullarında 1915 Ermeni Soykırımı ve 2023 Artsakh Soykırımı materyalleri de dahil olmak üzere soykırımla ilgili güçlü ve kapsayıcı bir eğitim sağlaması çağrısında bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI