İtalyan Medyası Ermeni Futbol Yıldızı Hakkında: “Muazzam Futbol Zekası, 36 değil, 26 yaşındaymış gibi oynuyordu”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmesinin rövanşında “Inter” Barcelona’yı 4-3 yenerek finale çıktı. “İnter”in başlangıç takımında Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı ve orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan da yer aldı.

Nefes kesen maçtan sonra “İtalyan” medyası Ermeni yıldızı ve oyununu konu edindi.

“Eurosport” Mkhitaryan hakkında şunları yazdı:

“Muazzam futbol zekası” 36 yaşında değil, 26 yaşındaymış gibi oynuyordu.

“Tuttomercatoweb”e göre, Mkhitaryan klonlanmaya değer. Potansiyel bir Ballon d’Or (Altın Top) kazananı olmasına rağmen , gücü yettiği sürece sahanın en iyi orta saha oyuncusudur. Maçın sonunda bitkin düşmüştü.

ERMENİ HABER AJANSI