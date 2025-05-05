Hristiyan ve Müslümanlar Birlikte Dilek Tuttu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Hıdırellez Bayramı, Aziz Corch Kilisesi’nde hem Hristiyan hem de Müslüman vatandaşların katılımıyla kutlandı. Farklı inanç gruplarından yüzlerce kişi, dilek tutmak, dua etmek ve mum yakmak için kiliseye akın etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aziz Corch Kilisesi’nde Hıdırellez coşkusu yaşandı. Kilise bahçesi kadınlar, çocuklar ve gençlerle dolup taştı. Güvenlik kontrolünden geçerek içeri alınan vatandaşlar, dileklerini tutmak ve dualar etmek için kilisenin yolunu tuttu. Deprem nedeniyle hasar gören kilise binasının içerisine girişler sınırlı tutulurken, törenler ve dilek ritüelleri kilise bahçesinde gerçekleştirildi.

Birlikte Mum Yaktılar, Dualar Ettiler

Kilise bahçesinde toplanan kalabalık, mum yakarak sağlık, huzur, başarı, evlilik, araba, ev ve üniversite sınavında başarı gibi dileklerde bulundu. Zeytin dallarını kilise duvarlarına süren vatandaşlar, ellerini duvarlara koyarak dualar etti. Bazı vatandaşlar ise dileklerinin gerçekleştiğini ifade ederek lokum dağıttı ve “Bizim duamız kabul oldu, inşallah herkesin duası kabul olur” diyerek umutlarını paylaştı.

Can Teymur: “Bu Etkinlik Sevgiyle Birlikte Yaşamanın Simgesidir”

İskenderun Hristiyan Ortodoks Cemaati Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Can Teymur, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Hıdırellez’in Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma günü olduğunu hatırlatarak “Bugün burada en önemli konu, bu etkinliğin her inançtan insanın katılımıyla, sevgi ve birlik içerisinde kutlanıyor olması. Hristiyanı, Müslümanı, Musevisi; herkes bir arada, barış dolu bir atmosferde dileklerini tutuyor. Depremden sonra da bu birlikteliği ve geleneği sürdürmeye devam ettik. Ülkemize sağlık, huzur, başarı ve barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Etkinlik, hoşgörü ve inançlar arası dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

https://www.iskenderun.org/hristiyan-ve-muslumanlar-birlikte-dilek-tuttu