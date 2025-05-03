Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder’in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir” denildi.

63 yaşındaki Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı ve o tarihten beri yoğun bakımdaydı.

Aort damarı yırtılan Önder, bilinci kapalı bir şekilde götürüldüğü hastanede 12 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Önder’le ilgili son olarak 28 Nisan’da bir açıklama yapan hastane, Önder’in reflekslerinin azaldığını ve hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder’in sevenleri 15 Nisan’da bu yana yattığı hastaneyi ziyaret ederek ailesini ve DEM parti üyelerine yalnız bırakmıyordu.

Vefat haberinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve parti yönetimi hastaneye geldi. Çok sayıda kişi Florence Nightingale İstanbul Hastanesi önünde toplandı. İmralı Heyeti üyesi DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan da hastanede.

Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de AKM’de tören düzenlenecek. İkindi namazını müteakiben Barbaros (Levent) Camii’ndeki cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DEM Parti’den açıklama

DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder’in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.”

Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1962’de Adıyaman’da Türkmen bir ailede doğdu.

Sosyalist bir dünya görüşünü benimseyen Önder gençliğinde sol gruplar içinde yer aldı.

12 Eylül 1980 darbesinden bir yıl sonra, 19 yaşında siyasi çalışmalarından dolayı gözaltına alındı, işkence gördü ve Mamak Cezaevi’ne gönderildi. Hapiste yedi yıl kaldı.

Sinemacı, oyuncu ve yazar kimliğiyle öne çıktı. 2010’da BirGün ve ardından Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. “Beynelmilel” filmi izleyiciler tarafından özellikle sevildi.

2011 genel seçimlerde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçildi.

2013’te, HDP’nin eş genel başkan yardımcısı oldu. 2013’teki Gezi Parkı eylemlerinde parktan ağaç sökme uygulamasına ilk karşı çıkan ve iş makinelerinin önünde duran milletvekiliydi.

Türkiye’de 2013-2015 arasındaki “Çözüm Süreci” olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden biriydi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın hapis yattığı İmralı Cezaevi’ne ve Kandil’e giden ekipler içinde yer aldı.

6 Aralık 2018’de “terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı, 4 Ekim 2019’da serbest bırakıldı.

Ardından tekrar milletvekili seçilen Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM Başkanvekililiği yapıyordu.

Önder ayrıca mevcut durumda PKK lideri Abdullah Öcalan ve hükümet ile görüşmeler yürüten İmralı heyetinde yer alıyordu.

Agos olarak Önder’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Agos