Yeni Papa için Sistine Şapeli’nin tepesine baca kuruldu

Vatikan’da Papa Franciscus’un vefatının ardından yeni papanın seçileceği Konklav süreci 7 Mayıs’ta başlıyor. Bu kapsamda Vatikan itfaiyecileri yaklaşan Konklav için Sistine Şapeli’nin tepesine baca kurdu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un hayatını kaybetmesinin ardından, yeni papanın seçilmesi süreci başlıyor.

7 Mayıs’tan itibaren kardinaller, Sistine Şapeli’nde yapılacak Konklav’da bir araya gelecek.

Yeni papa seçilene kadar sürecek olan bu toplantılar sırasında çeşitli oylama turları gerçekleştirilecek.

Oylamaların sonucuna göre Sistine Şapeli’nin çatısına yerleştirilen bacadan siyah ya da beyaz duman yükselecek. Siyah duman, henüz uzlaşma sağlanamadığını; beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini simgeleyecek.

Yeni Şafak