Taksim Surp Harutyun Kilisesi yeniden ibadete açıldı

Esayan Okulu’nun bahçesinde bulunan Surp Harutyun Kilisesi, bir yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ‘Odzum’ (Kutsama) ayiniyle yeniden ibadete açıldı.

26 Nisan Cumartesi günü Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyasetinde yapılan törene AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Kerabaydzar Vartan Kazanciyan, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Orhan Çanlı, Türkiye Ermeni Patrikliği’nden ruhaniler; kilise vakıf başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Esayan Okulu öğretmenleri ve halk katıldı.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Aksel Topalyan ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ‘Odzum’ ayinine halk yoğun ilgi gösterdi.

Ayinde konuşma yapan Patrik Maşalyan, kilisenin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayinin ardından kilisenin bahçesinde verilen kokteylde restorasyon çalışmalarında yer alanlara teşekkür plaketi verildi.

27 Nisan Pazar günü de kilisede Nor Giragi (Yeni Pazar) vesilesiyle ilk ayin düzenlendi. Ayini Patrik Maşalyan yönetti. Ayinde Şef Hagop Mamigonyan yönetimindeki Lusavoriç Korosu ilahiler seslendirdi.

Tarihçe

Bu kilisenin yakınında Pera Hastanesi bulunmaktaydı. İlk yapımının ahşap olduğu zannedilmektedir. 1846’da yenilenen Kilise, 1890’da yıkılma tehlikesi olasılığıyla geçici olarak kapatılarak içinde bulunan tüm kıyafetler ve araç gereç Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin yanındaki şapele taşındı.

1895’te Patrik Madteos İzmirliyan’ın döneminde Hovhannes ve Mıgırdiç Esayan kardeşler tarafından kargir olarak inşa edildi. Esayan kardeşler ise bu sırada Esayan Okulu’nu inşa ettiler.

Agos