Scorsese’den Papa belgeseli

Martin Scorsese, geçen hafta vefat eden Papa Francis’in hayatını konu alan uzun metrajlı belgesel “Aldeas-A New Story”nin yapımcılığını üstleniyor.

Belgeselde Scorsese ve merhum papa arasında daha önce hiç yayınlanmamış konuşmalar ve röportajlar yer alıyor. Belgesel, Papa Francis’in 2013 yılında gençler arasında “Tanışma Kültürü”nü teşvik etmek için kurduğu, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Scholas Occurrentes’in çalışmalarını da anlatacak.

https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/scorseseden-papa-belgeseli-7362718