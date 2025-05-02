I. Aram Hazretlerinden röportajlar

I. Aram, Ermeni Soykırımı, Türkiye’nin inkar politikası ve Artsakh hakkında konuştu

I. Aram Hazretleri, Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere gittiği Roma’da kısa süre kaldığı sırada İtalyan medyasına iki önemli röportaj verdi.

“İlk röportaj İtalya’nın en yaygın dağıtılan ve saygın gazetelerinden biri olan günlük Il Giornale gazetesiyle yapıldı.

İkinci röportaj ise Mediaset TV’nin tanınmış gazetecisi, aynı zamanda çok popüler bir televizyon sunucusu ve gazeteci olan Nicola Porro ile yapıldı.

İki röportajda ele alınan konular Ermeni Soykırımı ve Türkiye’nin inkar politikası, Artsakh ve Azerbaycan, Papa Francis’in önemli başarıları, yeni papanın seçilmesi ve modern dünyada kilise idi.

Yukarıda bahsi geçen görüşmeler sırasında I. Aram’a, Katolikosluk Enformasyon Dairesi Müdürü Rahip Joachim Bancarcıyan ve hayırsever Alekko Bezikian’ın eşlik etmekteydi.

Katolikos, daha sonra İsviçre’ye hareket ederek, Katolikosluk’ta yapılacak Bezikian Merkezi hayırseverleri Alekko ve Zareh Bezikian’larla istişare toplantısına katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu