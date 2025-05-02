‘Hariciye’nin yıldızı’ şehit Balkar’ın öyküsünden çok şey öğreneceksiniz: Bilgiç’in bu kitabını kaçırmayın

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Yalçın Bayer‘Hariciye’nin Yıldızı, Şehit Büyükelçi Galip Balkar’ adlı 394 sayfalık bu kitap okurken çok ilgimi çekti. Büyükelçi Tanju Bilgiç’in kitabında bu kadar bilgi yüklenmesi, türünde bir beceri, akıl ve güçlü bir kaynak deposuna sahip olması gerçekten bir maharet sahibi olmasını gösteriyor. Kitapta terör’, ‘şehit’ olgularının dışında NATO, Ermeni terörü, saldırının arkasındaki gerçekler, Yugoslavya’da bu cinayet neden işlendi, Balkar Ermenilerden daha önce tehdit almış mıydı gibi bir çok soruya yanıt arıyor Büyükelçi Tanju Bilgiç… – Bilgiç’in bu çalışmayı yaparken görevi sırasında Sırpça öğrenmesi, Sırp gazetelerini tercüme etmesi, Balkan politikalarına yer vermesi, Tito’yu anlatması, ASALA gibi Ermeni terör örgütleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi, Balkar’ın neden zırhlı bir aracı ve koruması olmamasını sorgulaması ve dostumuz Sedat Ergin’in de bir sohbet sırasında bu çalışmayı bize övmesi de dikkatimizi çekmişti. – 9 Mart 1983 günü Belgrad’da saldırıya uğrayan ve 54 saat 22 dakika hayat mücadelesi verdikten sonra 11 Mart 1983 günü şehit olan Dışişleri Bakanlığı’nın önemli isimlerinden olan Büyükelçi Galip Balkar’ın titiz bir hayat hikâyesini gösteriyor bize. Haberin Devamı OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E Büyükelçi Bilgiç, bu olaydan yıllar sonra Büyükelçi olarak Belgrad’da aynı görevde bulunuyor ve bu olayı bir kuyumcu titizliğiyle araştırıyor ve “Sayın Balkar şehit olan ne ilk ne de son diplomatımızdır. Bu saldırının ardından da Dışişleri Bakanlığı mensupları yurtdışında pek çok saldırıya maruz kaldılar ve hayatlarını kaybettiler. Bu kitabı farklı kılan ilk kez bir şehit diplomatımızın hayat hikâyesinin yazılmasıdır” diyor. – Kitapta, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yetişen bir aydının hüzünlü yaşam öyküsünün yanı sıra Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir ailenin serüveni, dönemin Dışişleri Bakanlığı’nın yapısı ve çalışma sistemi, Soğuk Savaş’ın gölgesinde Türkiye’nin Balkanlar’a ve Yugoslavya’ya bakışı ile Ermeni terör örgütleri ile Belgrad saldırısı hakkında ayrıntıları öğreneceksiniz. -Tanju Bilgiç’e göre; Türkiye ve Yugoslavya devlet arşivlerindeki belgelere de yer veren ve olayın birincil tanıklarıyla yapılan mülakatlar çerçevesinde kaleme alınan bu kitap, Hariciye’nin yıldızı Galip Balkar’ın anısını canlı tutmayı hedeflerken, aynı zamanda o dönemde yanıtlanamayan bazı sorulara da ışık tutuyor. Haberin Devamı Ayrıca Bilgiç, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kitabın yazımında kendisini teşvik etmesi, cinayeti Belgrad ve Ankara’da takip eden Hürriyet muhabiri Serdar Koçak’ın arşiv ve fotoğraf konusunda katkı sağlaması, personel Ana Tadiç, Ramazan Koçak ve Engin Yürür’ün destekleri nedeniyle teşekkür ediyor. MOSKOVA’DA ANDREY KARLOV ANILDI TAM bu yazıyı yazarken, Moskova ile kültürel ve sinema konusunda yakın ilişkileri bulunan Nilhan Aydın’dan Sayın Büyükelçi’nin, Galip Balkar kitabını getirdiği gibi Ankara’da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Moskova’da anıldığı haberini aldım. Karlov’un anısını yaşatmak amacıyla “Karlov Okumaları-2025” her yıl yapılıyormuş… Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde (MGİMO) düzenlenen etkinliğe Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Andrey Karlov Vakfı’nın Onursal Başkanı Marina Karlova, Vakıf İcra Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, MGİMO yöneticileri ve öğretim görevlileri, Rus-Türk İş İnsanları Birliği RTİB Genel Müdürü Recep Haki, öğrenciler, çok sayıda Rus ve Türk konuk katılmış. Açılış konuşması yapan Büyükelçi Bilgiç, merhum Büyükelçi Karlov’un anısına düzenlenen etkinliklerin Türkiye için de çok önemli olduğunu vurguladı. Bilgiç, “Bu etkinlik, Rusya’nın geleceği için çok büyük bir yatırım. Sayın Karlov’un vefatından sonra böyle bir etkinliğe aracı olması ve bu şekilde burada anılması çok önemli. Türkiye Büyükelçiliği, Türk işinsanları ve Türk topluluğu olarak bu tür etkinlikleri her zaman desteklemeye hazırız” diye konuşmuş. DOSTLUK VE BARIŞ… Etkinlikte birer konuşma yapan Karaaslan ve Karlova da bu tür etkinliklerin, başta Türkiye ve Rusya olmak üzere dünya ülkeleri ve halkları arasındaki dostluk ve barışa ciddi katkı sağladığını vurguladı. Büyükelçi Karlov’un eşi Karlova da, “Bu etkinliklerde Rusya’nın çeşitli yerlerinden gelen gençler, projeleriyle yarışmada yer alıyor. Böylece merhum Karlov’u saygı ve sevgiyle anıyoruz. Karlov’u böyle güzel, faydalı çalışmalarımızla kalbimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Bu benim için de güzel ve anlamlı bir duygudur. Herkese derin şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu. Etkinlikte yarışmayı kazanan gençler de ödüllendirildi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara’da bir fotoğraf sergisi açılışı sırasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti. DEPREMİN VEBALİNİ ÜZERİME ALIYORUM -PROF. Dr. Şener Üşümezsoy, “Depremin vebalini üzerime alıyorum. Benim söylediğim çıkıyor ama onların söyledikleri makalelerin hiçbiri ayakta durmuyor” diyerek tartışmayı sürdürüyor. GÜNÜN SÖZÜ “Tazimattan sonra Türk aydınları azınlık liderlerine yalvarırdı, ‘Gelin Ermeni, Kürt, Arnavut, Rum yerine ‘Osmanlıyız diyelim’ diye. Kabul ettiremediler. Türk hariç hepsi etnikçilik yaptı. Ne zaman ki Cumhuriyet kurulup Atatürk ‘Büyük Türk Milleti’ diye ortaya çıktı. Hepsi ağız değiştirip ‘Osmanlıcı’ kesildiler.” Prof. Dr. Halil İNALCIK Hürriyet Gazetesi