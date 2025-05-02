Ermenistan’ın Eurobondlarına en yüksek talep İngiltere ve ABD’den geldi

Mart ayı başında uluslararası sermaye piyasasında 7.1% faiz oranıyla ihraç edilen 750 milyon dolarlık Ermenistan Eurobondları, güçlü yatırımcı talebiyle karşılaştı. Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan’a göre, 2.86 puanlık getiri farkı, 2021 yılındaki önceki ihraçla (2.84 puan) neredeyse aynı seviyede gerçekleşti. Bu durum, küresel piyasa koşullarının zorlaştığı bir dönemde, benzer ülkelerin daha yüksek faizlerle borçlandığı göz önüne alındığında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ermenistan’ın borçlanma koşullarının Özbekistan, Romanya, Türkiye, Gürcistan ve Ürdün gibi ülkelere kıyasla daha avantajlı olduğu ifade edildi. Tahvillere olan talep, ihraç edilen miktarın yaklaşık üç katına ulaştı. Yüksek nominal faiz oranlarına rağmen bu durum, ülkenin uluslararası itibarı ve küresel yatırım şirketlerinin ilgisini yansıttı.

Yatırımcıların coğrafi dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

İngiltere: %45

ABD: %34

Avrupa: %14

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %5

10 yıl vadeli bu Eurobond ihracından elde edilen net gelir, devlet bütçesindeki açığın finansmanında kullanılacak. Bu, Ermenistan’ın uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği beşinci Eurobond ihracı oldu. 2025 ve 2026 yıllarında yeni ihraç planlanmıyor.

ERMENİ HABER AJANSI