Ermenistan, Basın özgürlüğü endeksinde bölgeye liderlik ediyor

Ermenistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayımlanan 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde konumunu iyileştirdi. Ülke, geçen yıla göre 9 basamak yükselerek 180 ülke arasında 34. sıraya yerleşti.

Bu gelişme, Ermenistan için olumlu seyrin devamı niteliğinde. Ülke 2024 yılında 71,6 puanla 43. sırada, 2023 yılında ise 70,61 puanla 49. sırada yer almıştı.

Bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında:

Gürcistan 11 basamak gerileyerek 114. sıraya düştü

Azerbaycan 3 sıra gerileyerek 167. oldu

Türkiye 1 sıra gerileyerek 159. sırada yer aldı

İran 176. sıradaki yerini korudu

Rusya 9 basamak düşerek 171. sıraya geriledi

Bu durum, Ermenistan’ı basın özgürlüğü konusunda bölgesel lider konumuna getirdi.

RSF, gazetecilere yönelik fiziksel şiddetin basın özgürlüğüne yönelik en açık saldırı biçimi olduğunu vurgularken, ekonomik baskının da daha az görünür olsa da aynı derecede ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ndeki ekonomik değerlendirme, düşüşünü sürdürerek kritik seviyelere indi. İlk kez, dünya genelindeki basın özgürlüğü durumu “karmaşık” bir hâl aldı.

ERMENİ HABER AJANSI