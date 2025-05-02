Ermeni halterci Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Ermenistan Halter Federasyonu Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, Peru’nun başkenti Lima’da devam eden Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda Ermenistan’ın ilk madalyasını kazanıdı.

55 kiloda Alexandra Grigoryan, koparmada 88 kg kaldırarak başarılı oldu. Silkmede ise 116 kg kaldırarak bu dalda altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 204 kg’lık derecesiyle Grigoryan, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Ermenistan Genç Milli Takımı’nın bir diğer sporcusu Hovhannes Hovhannisyan ise koparmada 125 kg, silkmede ise 155 kg kaldırarak toplamda 280 kg’lık bir derece elde etti. Hovhannisyan, bu sonuçla gençler kategorisinde dünya şampiyonasını 10. sırada tamamladı.

ERMENİ HABER AJANSI