Cenevre’de Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin sorunlarını anlattı

Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu’nun 49. Oturumu çerçevesinde, Cenevre’de Ermenistan tarafından sunulan 4. dönem ulusal raporun görüşmeleri gerçekleştirildi. Rapor, son 4,5 yıl içinde Ermenistan’daki insan haklarıyla ilgili gelişmelere, karşılaşılan sorunlara ve gelecekteki perspektiflere odaklanıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla ve tüm ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan rapor, ayrıca kamuya açık tartışmalarla da şekillendirildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, UPR oturumu sırasında Ermenistan heyeti, önceki dönem tavsiyelerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Heyet başkanı Robert Abisoğomonyan, açılış konuşmasında Ermenistan’da ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve sivil hakların hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemeleri aktardı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, raporlama döneminde Ermenistan’ın karşı karşıya kaldığı zorluklara da dikkat çekti. Bunlar arasında Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen 115 bin kişinin durumu, Azerbaycan’da yasa dışı olarak alıkonulan Ermeni savaş esirleri ve sivil rehinelerin serbest bırakılması, kayıpların ve zorla kaybedilen kişilerin akıbetlerinin aydınlatılması gibi ciddi insan hakları sorunları yer aldı.

Ermenistan’ın 4. UPR raporu uluslararası toplumun yoğun ilgisini çekti. Yaklaşık 100 üye devletin temsilcisi söz alarak Ermenistan’ın insan hakları alanında son yıllarda kaydettiği ilerlemeleri, özellikle de yürürlüğe giren yasal ve yapısal reformları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI