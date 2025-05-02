Bakü’de tutulan Ruben Vardanyan’ın oğlundan babasına uluslararası destek çağrısı

Fox News’te yayımlanan bir yazıda, David Vardanyan, babası Ruben Vardanyan’ın 550 günü aşkın süredir yalnızca Hristiyan kimliği ve Artsakh Ermenilerine yardım etme çabası nedeniyle Azerbaycan’da siyasi tutuklu olarak cezaevinde tutulduğunu ifade etti. Yazıda, Vardanyan ailesinin hayırsever geçmişine dikkat çekilerek, Ruben Vardanyan’ın özellikle son 10 yılda Ermenistan’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde insani yardım faaliyetlerine adandığı vurgulandı.

David Vardanyan, Dağlık Karabağ’da yaşanan etnik temizlik sonucu 120.000 Ermeni Hristiyan’ın anavatanlarını terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı ve babasının bu süreçte yardım etmeye çalışırken cezalandırıldığını belirtti. Tarihte benzer şekilde, Amerikan halkının Osmanlı dönemindeki Ermeni Soykırımı sırasında büyük bir insani yardım kampanyası düzenlediği ve binlerce hayat kurtardığı örneği hatırlatılarak, bugün de ABD’nin benzer bir dayanışma göstermesi gerektiği ifade edildi.

Makale, Azerbaycan’daki siyasi mahkûmlar ve yasa dışı tutuklamalar hakkında uluslararası farkındalık çağrısıyla sona erdi. David Vardanyan, eski Başkan Donald Trump’ın zulme uğrayan Hristiyanlara destek sözü verdiğini hatırlatarak, babası ve diğer tutukluların serbest bırakılması için uluslararası baskının önemine dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI