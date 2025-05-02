Aram Haçaturyan’ın ünlü “Spartaküs” balesi Mayıs ayında Rusya’nın çeşitli şehirlerinde sahnelenecek

Aram Haçaturyan’ın ünlü “Spartaküs” balesi, 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde Rostov Devlet Müzikal Tiyatrosu’nda, 3 ve 4 Mayıs’ta ise Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Haçaturyan’ın bu başyapıtı, yönetmen Yuri Grigoroviç’in yaklaşımı sayesinde Bolşoy Tiyatrosu’nun simgelerinden birine dönüştü. Grigoroviç, Roma dönemi sahnelerini geri planda bırakarak izleyicinin dikkatini karakterlerin kaderleri ve duygusal yaşantılarına yöneltti.

15-17 Mayıs tarihleri arasında “Spartaküs” St. Petersburg’da da sahnelenecek. Buradaki yapım, Leonid Yakobson’un versiyonuyla tanınıyor. Yakobson’un yorumu, 20. yüzyılda Mariinski Tiyatrosu’nun en sansasyonel ve görkemli prodüksiyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yapım süreci skandallarla dolu geçmişti: Yakobson, kendi inisiyatifiyle partisyonu önemli ölçüde kısaltmış ve değiştirmiş, bu da Haçaturyan’ın sert itirazlarına yol açmıştı. Koreograf ile besteci arasındaki anlaşmazlık, uzun süreli bir çekişmeye dönüşmüştü.

Yakobson’un yenilikçi yaklaşımı seyirciler üzerinde derin bir etki yarattı. İlk kez bir akademik tiyatroda klasik bale tekniği yerine serbest plastik hareketler kullanıldı. Bu karar, özellikle 1950’lerde ve deneylere kapalı Kirov Tiyatrosu’nda alışılmışın dışında bir adım olarak değerlendirildi.

Sahnelemenin görkemi de büyük ilgi topladı. Bu eşsiz yapım yalnızca bale sanatında önemli bir eser olarak kalmadı, aynı zamanda Rusya’nın kültürel mirasının değerli bir parçası oldu.

ERMENİ HABER AJANSI