1 Mayıs’ta neden Taksim değil

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Ahmet Hakan

ÇÜNKÜ… Polisle çatışma görüntüleri kaybettiriyor.

-ÇÜNKÜ… Ahalinin geneli eylemciliği sevmiyor.

Geçen yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim’e yürümek isteyen bazı kişiler Bozdoğan Kemeri’nin altında barikat oluşturan polislere saldırmıştı.

*

-ÇÜNKÜ… Sokak hareketleri kutuplaşmayı besliyor.

*

-ÇÜNKÜ… Kutuplaşmadan iktidar da kârlı çıkıyor.

*

-ÇÜNKÜ… Kanı deli akanların oy almak gibi dertleri yok.

*

-ÇÜNKÜ… Sendika üyeleri bile sokakta polisle çatışmaya karşı.

*

-ÇÜNKÜ… Milletin tamamının duygu ve düşüncelerini gözetmek gerekiyor.

*

-ÇÜNKÜ… Mahmut Tanal, kamuoyunun hepsine sempatik gelmiyor.

YİNE DE SIRRI

Hep güzel haber bekliyoruz Sırrı Süreyya’dan.

Gözlerini açsın, nüktesini yapsın, hayata merhaba desin diye bekliyoruz da bekliyoruz.

*

Fakat pek de umutlu haberler gelmiyor Sırrı’dan.

Doktorların verdikleri bilgiler, hiç de iç açıcı değil.

*

Yine de umut kesmeyelim Sırrı’dan.

Güzel haberler gelsin diye dua edelim.

ŞAMPİYON OLAMAYINCA DEVREYE GİRENLER

– Vatan, millet, Sakarya.

– Siyasal İslam.

– Atatürk.

– Yiğidim aslanım.

– Ekrem Başkanım.

– Kolları Ekrem gibi sıvama.

Falan.

İKİ LOKMA BİR HIRKA PAPA MENKIBESİ

– Papa dediğin adam devlet başkanı.

– Bütün hayatını saraylarda yaşadı.

– Bankası vardı, bankasına hükmetti.

– Şaşalı, tantanalı görseller fışkırdı hayatından.

– Çoluk çocuğu olmadığı için para biriktirmeye ihtiyacı yoktu.

– Mercedes’in en özel yapım versiyonlarını kullandı.

*

TAMAM. İyi bir insandı.

TAMAM. Filistin’e hep sahip çıktı.

TAMAM. Gazze’deki soykırımı lanetledi.

Falan.

*

Ama sırf İslam’ı kötülemek için Papa’dan da ömür boyu hasır üzerinde uyumuş, sürekli kuru ekmek kemirmiş bir evliya menkıbesi çıkarmayın kardeşim.

KAMERA BANTLAMAYI DA SAVUNMAYIN BE KARDEŞİM

AK Parti’yi savunanları en çok neyle eleştiriyorlar.

Şunlarla:

*

– Savunulmayacak şeyleri savunmak.

– Her şeye bir kılıf bulup defansa geçmek.

– Asla toz kondurmamak.

– Mutlak itaat.

– Körü körüne sahip çıkmak.

*

Otellerde güvenlik kameralarını bantlarla kapatmayı, jammerla sinyal kesmeyi ölümüne savunarak…

Eleştirdikleri şeyleri kendilerinin de yaptıklarını kanıtlamış oldular.

SARIGÜL’ÜN REZİL OLMAMASI

Mustafa Sarıgül, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki iki tünele şöyle bir bakmış.

Ve hemen video çekip hükmünü vermiş:

“Boş araziye iki tane tünel yapmışlar.”

Oysa işin gerçeğinin tam olarak şu olduğu bin kere gösterildi:

*

O iki tünel, Sabiha Gökçen’e ikinci bir pist için yapıldı ve şu anda tıkır tıkır çalışıyor.

Normalde böyle vahim ve büyük hatalar insanı utandırır. İnceden rezil eder. Bin özür diletir.

*

Fakat maalesef çağımız,

“her şeyin olunabildiği, bir tek rezil olunmadığı” bir çağ.

‘TİNDER AVCISI’ YERLİ VERSİYON

Sımon Leviev adlı adamın belgeselini izlemiştim. “Tinder Avcısı” adlı bu belgeselde adamın, duygusal ilişki kurduğu kadınları nasıl dolandırdığı anlatılıyordu.

*

Bunun yerli versiyonu Bursa’dan çıktı.

Adam, altı okumuş kadını kandırıp paralarına konmuş.

Sinema filmini bekliyorum bunun. Başroller için aklımda çok isim var ama söylemek istemiyorum.

İsmi de hazır: “Tinder Avcısı / Bursa”

CANİK’İN HESABI SORULSUN

Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacının üzerine heyelan düşüyor.

Ve bir baba ile iki kızı feci şekilde hayatını kaybediyor.

*

Heyelan uyarı tabelasının hemen yanı başına oto yıkamacı yapılmasına izin veren kimse…

Bu facianın müsebbibi odur.

*

Hangi partinin belediyesi falan demeden hesabı sorulsun.

SOKAK RÖPORTAJCISINA DENK GELİRSENİZ ŞUNLARI YAPIN

– Verdiğiniz cevabı beğenmeyip sizinle tartışıyorsa… “Girme benimle polemiğe” diye tavrınızı koyun.

– Israrla tartışmaya devam ediyorsa… “Sorunu sor, cevabını al. İşini sana ben mi öğreteceğim” deyin.

– Sinirlenerek tartışıyorsa… Gülümseyerek “Sen niye heyecanlanıyorsun ki” diyerek daha da çıldırtın.

– Küçümsemeye falan cüret ediyorsa… “Karl Popper kimdir, biliyor musun” diye karşı soru sorun.

– Kendi fikirlerini size söyletmeye çalışıyorsa… “Git kafana göre birini bul” diyerek yol verin.

– Çirkinleşiyorsa… Terbiyesizleşiyorsa… Elindeki mikrofonu kapıp türkü söylemeye başlayın.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/1-mayista-neden-taksim-degil-42781771