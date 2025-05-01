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1 Mayıs’ta neden Taksim değil

2025-05-01
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Ahmet Hakan

ÇÜNKÜ… Polisle çatışma görüntüleri kaybettiriyor.

-ÇÜNKÜ… Ahalinin geneli eylemciliği sevmiyor.

Geçen yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim’e yürümek isteyen bazı kişiler Bozdoğan Kemeri’nin altında barikat oluşturan polislere saldırmıştı.

*

-ÇÜNKÜ… Sokak hareketleri kutuplaşmayı besliyor.

*

-ÇÜNKÜ… Kutuplaşmadan iktidar da kârlı çıkıyor.

*

-ÇÜNKÜ… Kanı deli akanların oy almak gibi dertleri yok.

*

-ÇÜNKÜ… Sendika üyeleri bile sokakta polisle çatışmaya karşı.

*

-ÇÜNKÜ… Milletin tamamının duygu ve düşüncelerini gözetmek gerekiyor.

*

-ÇÜNKÜ… Mahmut Tanal, kamuoyunun hepsine sempatik gelmiyor.

1 Mayıs’ta neden Taksim değil

YİNE DE SIRRI 

Hep güzel haber bekliyoruz Sırrı Süreyya’dan.

Gözlerini açsın, nüktesini yapsın, hayata merhaba desin diye bekliyoruz da bekliyoruz.

*

Fakat pek de umutlu haberler gelmiyor Sırrı’dan.

Doktorların verdikleri bilgiler, hiç de iç açıcı değil.

*

Yine de umut kesmeyelim Sırrı’dan.

Güzel haberler gelsin diye dua edelim.

ŞAMPİYON OLAMAYINCA DEVREYE GİRENLER 

– Vatan, millet, Sakarya.

– Siyasal İslam.

– Atatürk.

– Yiğidim aslanım.

– Ekrem Başkanım.

– Kolları Ekrem gibi sıvama.

Falan.

1 Mayıs’ta neden Taksim değil

İKİ LOKMA BİR HIRKA PAPA MENKIBESİ 

– Papa dediğin adam devlet başkanı.

– Bütün hayatını saraylarda yaşadı.

– Bankası vardı, bankasına hükmetti.

– Şaşalı, tantanalı görseller fışkırdı hayatından.

– Çoluk çocuğu olmadığı için para biriktirmeye ihtiyacı yoktu.

– Mercedes’in en özel yapım versiyonlarını kullandı.

*

TAMAM. İyi bir insandı.

TAMAM. Filistin’e hep sahip çıktı.

TAMAM. Gazze’deki soykırımı lanetledi.

Falan.

*

Ama sırf İslam’ı kötülemek için Papa’dan da ömür boyu hasır üzerinde uyumuş, sürekli kuru ekmek kemirmiş bir evliya menkıbesi çıkarmayın kardeşim.

1 Mayıs’ta neden Taksim değil

KAMERA BANTLAMAYI DA SAVUNMAYIN BE KARDEŞİM 

AK Parti’yi savunanları en çok neyle eleştiriyorlar.

Şunlarla:

*

– Savunulmayacak şeyleri savunmak.

– Her şeye bir kılıf bulup defansa geçmek.

– Asla toz kondurmamak.

– Mutlak itaat.

– Körü körüne sahip çıkmak.

*

Otellerde güvenlik kameralarını bantlarla kapatmayı, jammerla sinyal kesmeyi ölümüne savunarak…

Eleştirdikleri şeyleri kendilerinin de yaptıklarını kanıtlamış oldular.

1 Mayıs’ta neden Taksim değil

SARIGÜL’ÜN REZİL OLMAMASI 

Mustafa Sarıgül, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki iki tünele şöyle bir bakmış.

Ve hemen video çekip hükmünü vermiş:

“Boş araziye iki tane tünel yapmışlar.”

Oysa işin gerçeğinin tam olarak şu olduğu bin kere gösterildi:

*

O iki tünel, Sabiha Gökçen’e ikinci bir pist için yapıldı ve şu anda tıkır tıkır çalışıyor.

Normalde böyle vahim ve büyük hatalar insanı utandırır. İnceden rezil eder. Bin özür diletir.

*

Fakat maalesef çağımız,

her şeyin olunabildiği, bir tek rezil olunmadığı” bir çağ.

1 Mayıs’ta neden Taksim değil

‘TİNDER AVCISI’ YERLİ VERSİYON 

Sımon Leviev adlı adamın belgeselini izlemiştim. “Tinder Avcısı” adlı bu belgeselde adamın, duygusal ilişki kurduğu kadınları nasıl dolandırdığı anlatılıyordu.

*

Bunun yerli versiyonu Bursa’dan çıktı.

Adam, altı okumuş kadını kandırıp paralarına konmuş.

Sinema filmini bekliyorum bunun. Başroller için aklımda çok isim var ama söylemek istemiyorum.

İsmi de hazır: “Tinder Avcısı / Bursa

CANİK’İN HESABI SORULSUN 

Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacının üzerine heyelan düşüyor.

Ve bir baba ile iki kızı feci şekilde hayatını kaybediyor.

*

Heyelan uyarı tabelasının hemen yanı başına oto yıkamacı yapılmasına izin veren kimse…

Bu facianın müsebbibi odur.

*

Hangi partinin belediyesi falan demeden hesabı sorulsun.

SOKAK RÖPORTAJCISINA DENK GELİRSENİZ ŞUNLARI YAPIN 

– Verdiğiniz cevabı beğenmeyip sizinle tartışıyorsa… “Girme benimle polemiğe” diye tavrınızı koyun.

– Israrla tartışmaya devam ediyorsa… “Sorunu sor, cevabını al. İşini sana ben mi öğreteceğim” deyin.

– Sinirlenerek tartışıyorsa… Gülümseyerek “Sen niye heyecanlanıyorsun ki” diyerek daha da çıldırtın.

– Küçümsemeye falan cüret ediyorsa… “Karl Popper kimdir, biliyor musun” diye karşı soru sorun.

– Kendi fikirlerini size söyletmeye çalışıyorsa… “Git kafana göre birini bul” diyerek yol verin.

– Çirkinleşiyorsa… Terbiyesizleşiyorsa… Elindeki mikrofonu kapıp türkü söylemeye başlayın.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/1-mayista-neden-taksim-degil-42781771

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