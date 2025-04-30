Kırım Üniversitesi’nde Ermeni Soykırımı’na adanmış etkinlikler düzenlendi

Kırım Federal Üniversitesi’nde, “Hatırlıyoruz: 24 Nisan, 1915 Osmanlı İmparatorluğu’nda Gerçekleşen Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü” başlıklı uluslararası bilimsel bir konferans düzenlendi.

Konferansta, Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı ve onun sonuçları ele alındı. Tarihsel arka plan, görgü tanıklarının ifadeleri, hafızanın korunması, diaspora’nın rolü ve soykırımın kültürel etkileri gibi konularda çeşitli sunumlar yapıldı.

Etkinliğe, siyasi ve sivil toplum temsilcileri, Kırım Ermeni toplumu liderleri ve aktivistleri, din adamları, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri ile gençlik örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Konferans kapsamında ayrıca Ermeni sanatçıların eserlerinden oluşan tematik bir sergi de ziyaretçilere sunuldu.

ERMENİ HABER AJANSI