Ermeni kemancı, Classic Violin Olympus uluslararası yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü

Ermeni kemancı Hayk Kazazyan, Dubai’de düzenlenen 2025 Classic Violin Olympus uluslararası yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Kazazyan, yarışmadan 200 bin avroluk büyük ödülün yanı sıra, dünyaca ünlü keman yapımcısı Fabio Piagentini tarafından özel olarak üretilen Stradivarius model bir kemanla da ödüllendirildi.

Hayk Kazazyan, ödül töreninde sahnede yaptığı konuşmada, “Bu gerçekten inanılmaz, adeta bir rüya gibi. Sanatımı ve çalgımı takdir eden herkese teşekkür ediyorum. Bugün bana inananların güvenini boşa çıkarmamak için büyük bir sorumluluk hissediyorum” ifadelerini kullandı.

22–28 Nisan tarihleri arasında, Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası, Dubai’de düzenlenen prestijli “Classic Violin Olympus” yarışmasında rezidans orkestra olarak sahne aldı. Orkestranın açıklamasına göre, Sanat Yönetmeni ve Baş Şef Sergey Smbatyan yönetiminde sahne alan topluluk, 12 yetenekli kemancıya eşlik etti ve Çaykovski, Beethoven gibi büyük bestecilerin eserlerini başarıyla seslendirdi.

ERMENİ HABER AJANSI