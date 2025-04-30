Ermeni-Gürcü Astronomi Sempozyumu Byurakan gözlemevinde gerçekleştirilecek

5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında, geleneksel XVII. Ermeni-Gürcü (Byurakan-Abastumani) Astronomi Sempozyumu ‘Byurakan’ Gözlemevi’nde düzenlenecek.

Sempozyum, ‘Byurakan’ Gözlemevi (BA) ile Abastumani Gözlemevi (AbAO) arasındaki uzun vadeli iş birliği çerçevesinde organize edilmekte olup, iki kurum arasındaki bilimsel bağların güçlendirilmesi ve çağdaş astrofizik konularının ele alınmasını amaçlamaktadır.

Ermeni ve Gürcü astronomlar arasındaki bilimsel iş birliği ve dostluk, 1930’lu yıllarda Byurakan Gözlemevi’nin kurucusu Viktor Hambardzumyan (1908-1996) ile Abastumani Gözlemevi’nin kurucusu Evgeni Kharadze’nin (1907-2001) çabalarıyla başlamıştır. Bu iki bilim insanının öncülüğünde başlatılan ortak kolokyumlar ilk kez 1974 yılında gerçekleştirilmiş ve o tarihten bu yana Byurakan ile Abastumani’de dönüşümlü olarak düzenlenmektedir.

Bu yılki sempozyum da, Ermeni ve Gürcü astronomlar arasında deneyim paylaşımını teşvik eden bir platform sunarak mevcut iş birliğinin daha da pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

ERMENİ HABER AJANSI