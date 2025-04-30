Azerbaycan, Ermenistan’la barış sürecini sorumluluktan kaçmak için kullanıyor

Ulusal Demokrasi Geliştirme Vakfı Rusya ve Avrasya Programı Direktörü Miriam Lanskoy, Azerbaycan’ın Ermenistan’la barış sürecini insan hakları ihlallerinden kaçınmak için kullandığını söyledi. Lanskoy, bu açıklamayı 29 Nisan’da ABD Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu’ndaki oturumda yaptı.

Uzman, “COP’a ev sahipliği yapma fırsatı ve bu diplomatik onura layık görülme karşılığında Azerbaycan’ın COP’tan önce barış anlaşmasını imzalaması bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Aliyev, COP’u açarken petrol ve gazı överek, bunların Tanrı’nın hediyeleri olduğunu ilan etti ve toplantıların çevre odaklı yönünü baltaladı. Bu, çok tatsız bir yüzleşmeydi” dedi.

Lanskoy, Ermenistan ile çatışmayı sona erdirme arzusunun, önceki yönetim sırasında ABD’nin Azerbaycan politikasını şekillendirdiğini ve bunun Azerbaycan’daki insan hakları ve demokrasi konularına yumuşak bir yaklaşım oluşturduğunu belirtti.

Miriam Lanskoy, “Ne yazık ki, şimdiye kadar gördüklerimize göre, bu durum mahkumların serbest bırakılmasına, kısıtlayıcı normların reformuna katkıda bulunmuyor ve bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açmadı. Bunun yerine, gazetecilere, akademisyenlere ve aktivistlere yönelik yeni tutuklamalar görüyoruz. Barış müzakerelerinin sadece uzadığına şahit oluyoruz” diye vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI