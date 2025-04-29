Türk Basını, Ermenistan’ın “Silikon Vadisi” olma hedefini gündemine taşıdı

Türk basınında, Ermenistan’ın teknoloji sektöründeki gelişimi ve ülkenin gelecekteki ekonomik politika yönelimleri üzerine bir makale yayımlandı. Esasen BBC Kafkasya muhabiri Rayhan Demitri’nin hazırladığı bir raporun yeniden aktarımı niteliğindeki makalede, Güney Kafkasya’nın nüfus açısından en küçük ülkesi olan Ermenistan’ın yeni bir ekonomik kalkınma modeli arayışında olduğu vurgulandı.

Türk basını, özellikle 2020 savaşından sonra Ermenistan’ın hem güvenliğini sağlamak için Rusya ve Batı ile ilişkilerini dengelemeye çalıştığını hem de teknoloji sektörünü paralel şekilde geliştirmeye yöneldiğini öne çıkardı.

Haberde, 2014 yılında başlatılan “Armath” eğitim programına da ayrıntılı şekilde değinildi. Bu program kapsamında çocuklar ilkokuldan itibaren programlama, kodlama, robotik ve 3D modelleme eğitimi almaya başlıyor. Günümüzde ülkede 650 “Armath” laboratuvarı faaliyet gösteriyor.

Türk basını, Ermenistan İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği (UATE) CEO’su Sargis Karapetyan’ın şu sözlerine de yer verdi: “Ermenistan’ı dünyaya en büyük değerleri sunan bir teknoloji merkezine dönüştürmek istiyoruz.”

Makalede ayrıca, Ermenistan’daki teknoloji şirketlerinin sayısının 4.000’e ulaştığı ve “Armath” programının ülkede kamu-özel sektör iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Türk basınında, doğal kaynak bakımından zengin olmayan ve komşu ülkelerle karmaşık ilişkiler yaşayan Ermenistan’ın, Sovyet döneminden miras kalan matematik ve bilgisayar bilimlerindeki güçlü altyapısını geliştirerek geleceğini inşa etmeye çalıştığı da belirtildi.

Haberde, 2011 yılında Ermenistan’da kurulan ve günümüzde 1,5 milyar dolar değer biçilen “Picsart” şirketinin başarı öyküsüne de yer verildi. Ayrıca, dünya çapındaki Ermeni diasporasının, Ermenistan’ın teknoloji sektöründe uluslararası bağlantılar kurmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

“INDEPENDENT Türkçe” editörleri, bu analitik makalenin, Ermenistan’ın bölgede bir teknoloji liderine dönüşme hedefi doğrultusunda benimsemeye çalıştığı ekonomik kalkınma modelini yansıttığını kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI